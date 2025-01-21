وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحي الزيتون، اليوم - أخبار كلمتك

وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحي الزيتون، اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط بعد تنصيب ترامب رئيسا - أخبار كلمتك

ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط بعد تنصيب ترامب رئيسا - أخبار كلمتك

غزل المحلة يستضيف حرس الحدود بحثا عن مركز متقدم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يستضيف حرس الحدود بحثا عن مركز متقدم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا بتعليق المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا بتعليق المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10 - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - بعد تنصيب ترامب.. تطور جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - بعد تنصيب ترامب.. تطور جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لكثافة الشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لكثافة الشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - شبورة مائية.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 المتوقعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - شبورة مائية.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 المتوقعة - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البربون والمرجان وانخفاض ملحوظ بالبلطي - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البربون والمرجان وانخفاض ملحوظ بالبلطي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:56 - بعد تنصيب ترامب.. تطور جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:56 - بعد تنصيب ترامب.. تطور جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - بعد تنصيب ترامب.. تطور جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:56 صباحاً - الدولار الأن.. شهد ت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا بنحو 8 قروش مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، بالتزامن مع انخفاض مؤشر الدولار عالميًا مع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولاية ثانية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وتراجع الدولار عالميًا بنسبة 0.3% أمام العملات الرئيسية، بعد تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إثر الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة الماضية، مما دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على ارتفاع قيمة الدولار.

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

سعر الدولار في بنك مصر

شراء: 50.37 جنيه

بيع: 50.47 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي

شراء: 50.27 جنيه

بيع: 50.37 جنيه

سعر الدولار في بنك القاهرة

شراء: 50.27 جنيه

بيع: 50.37 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شراء: 50.27 جنيه

بيع: 50.37 جنيه

سعر الدولار في المصرف المتحد

شراء: 50.25 جنيه

بيع: 50.35 جنيه

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

شراء: 50.27 جنيه

بيع: 50.37 جنيه

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شراء: 50.37 جنيه

بيع: 50.40 جنيه

اقرأ أيضاً
الدولار يتراجع أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين بالبنوك المصرية

تحديث مباشر.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 يناير 2025

سعر الذهب والدولار الآن في مصر بختام التعاملات.. «آخر تحديث»

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:26 - الكندوز بـ 420 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأسواق والمنافذ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق