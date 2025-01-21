الرياضة - 06:56 - بعد تنصيب ترامب.. تطور جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:56 صباحاً - الدولار الأن.. شهد ت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا بنحو 8 قروش مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، بالتزامن مع انخفاض مؤشر الدولار عالميًا مع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولاية ثانية.

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وتراجع الدولار عالميًا بنسبة 0.3% أمام العملات الرئيسية، بعد تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إثر الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة الماضية، مما دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على ارتفاع قيمة الدولار.

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

سعر الدولار في بنك مصر

شراء: 50.37 جنيه

بيع: 50.47 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي

شراء: 50.27 جنيه

بيع: 50.37 جنيه

سعر الدولار في بنك القاهرة

شراء: 50.27 جنيه

بيع: 50.37 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شراء: 50.27 جنيه

بيع: 50.37 جنيه

سعر الدولار في المصرف المتحد

شراء: 50.25 جنيه

بيع: 50.35 جنيه

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

شراء: 50.27 جنيه

بيع: 50.37 جنيه

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شراء: 50.37 جنيه

بيع: 50.40 جنيه