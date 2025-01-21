أمطار غزيرة.. مركز المناخ يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم حتى الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:06 صباحاً - الطقس.. حذر الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، من حالة الطقس في البلاد خلال الأيام القادمة، بسبب الحالة السريعة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على البلاد، والتي تبدأ من اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

حالة الطقس اليوم

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أنه بداية من فجر الثلاثاء وحتى الظهر ستشهد البلاد أمطارًا غزيرة ورعدية على كل من «السلوم - مرسى مطروح - العلمين»، مشيرًا إلى أنه بداية من مساء الثلاثاء ستمتد الأمطار إلى «الإسكندرية - البحيرة - المنوفية».

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشار إلى أنه بداية من منتصف الليل حتى فجر الأربعاء، ستصل الأمطار إلى «القاهرة - الجيزة - الشرقية - القليوبية - الدقهلية - الفيوم».

وأكد أن ظهر الأربعاء سيشهد نشاطًا جديدًا للأمطار على «الإسكندرية - كفر الشيخ - البحيرة»، وتمتد بشكل خفيف إلى محافظة القاهرة وضواحيها، مع استمرار الأمطار على فترات حتى مساء الخميس.

ولفت إلى أن شبورة مائية ستتشكل فجر الثلاثاء على بعض مناطق الدلتا والوجه البحري.

تحذير للمزارعين من حالة الطقس

وحذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ المزارعين مطالبًا بالتوقف عن الري والرش لمعظم المحاصيل في الدلتا والوجه البحري، والاستعداد بقوة لمعاملات وتدخلات زراعية مهمة بعد انتهاء هذه الموجة.