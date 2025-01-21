ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

عمر طاهر يوقع كتابه "أخوية الطبقة المتوسطة" بمعرض الكتاب في هذا الموعد - أخبار كلمتك

عمر طاهر يوقع كتابه "أخوية الطبقة المتوسطة" بمعرض الكتاب في هذا الموعد - أخبار كلمتك

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية - أخبار كلمتك

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام - أخبار كلمتك

السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يبحثان الأوضاع في مضيق باب المندب - أخبار كلمتك

السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يبحثان الأوضاع في مضيق باب المندب - أخبار كلمتك

السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بمضيق باب المندب في إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بمضيق باب المندب في إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في البيئة والطاقة المتجددة تتصدر مباحثات السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في البيئة والطاقة المتجددة تتصدر مباحثات السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية - أخبار كلمتك

تفشي ظاهرة سيئة بشكل غير مسبوق في عدن - أخبار كلمتك

تفشي ظاهرة سيئة بشكل غير مسبوق في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أمطار غزيرة.. مركز المناخ يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم حتى الخميس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمطار غزيرة.. مركز المناخ يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم حتى الخميس - أخبار كلمتك

أمطار غزيرة.. مركز المناخ يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم حتى الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:06 صباحاً - الطقس.. حذر الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، من حالة الطقس في البلاد خلال الأيام القادمة، بسبب الحالة السريعة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على البلاد، والتي تبدأ من اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

حالة الطقس اليوم

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أنه بداية من فجر الثلاثاء وحتى الظهر ستشهد البلاد أمطارًا غزيرة ورعدية على كل من «السلوم - مرسى مطروح - العلمين»، مشيرًا إلى أنه بداية من مساء الثلاثاء ستمتد الأمطار إلى «الإسكندرية - البحيرة - المنوفية».

سقوط أمطار

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشار إلى أنه بداية من منتصف الليل حتى فجر الأربعاء، ستصل الأمطار إلى «القاهرة - الجيزة - الشرقية - القليوبية - الدقهلية - الفيوم».

وأكد أن ظهر الأربعاء سيشهد نشاطًا جديدًا للأمطار على «الإسكندرية - كفر الشيخ - البحيرة»، وتمتد بشكل خفيف إلى محافظة القاهرة وضواحيها، مع استمرار الأمطار على فترات حتى مساء الخميس.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ولفت إلى أن شبورة مائية ستتشكل فجر الثلاثاء على بعض مناطق الدلتا والوجه البحري.

تحذير للمزارعين من حالة الطقس

وحذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ المزارعين مطالبًا بالتوقف عن الري والرش لمعظم المحاصيل في الدلتا والوجه البحري، والاستعداد بقوة لمعاملات وتدخلات زراعية مهمة بعد انتهاء هذه الموجة.

اقرأ أيضاً
برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن حال الطقس غدا الثلاثاء 21 يناير 2025

«ابتعدوا عن هذه الطرق».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 17 يناير 2025

شبورة واضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف عن توقعات حالة الطقس اليوم

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق