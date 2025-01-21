الرياضة - 02:11 - بعد تطبيقها في مصر.. خطوات إجراء مكالمات من الـ «واي فاي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:11 مساءً - مكالمات الواي فاي.. يبحث العديد من الأشخاص عن خطوات إجراء مكالمات من الـ «واي فاي»، بعد تطبيقها رسميًا في مصر من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

مكالمات الواي فاي

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مكالمات الواي فاي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

خدمة المكالمات عبر الواي فاي في مصر

وتتيح خدمة مكالمات الواي فاي، إجراء المكالمات عبر شبكة الإنترنت بدلا من الاعتماد على شبكات الاتصال التقليدية، ولكن بنفس رقم العميل وبتكلفة الدقيقة العادية.

خدمة wifi calling

وتعد خدمة wifi calling، تقنية تتيح للمستخدمين إجراء واستقبال مكالمات هاتفية باستخدام شبكة Wi-Fi على عكس المكالمات التقليدية التي تعتمد على إشارة خلوية، خاصة إذا كان في مناطق ذات إشارة خلوية ضعيفة، فلا يزال بإمكانك إجراء محادثات واضحة دون انقطاع باستخدام مكالمات Wi-Fi.

رسوم خدمة Wi-Fi Calling

تتميز خدمة Wi-Fi Calling بعدم فرض رسوم إضافية عادةً، إذ يجري احتساب تكلفة المكالمات ضمن باقة الإنترنت أو الباقة الصوتية الخاصة بالمستخدم، كما أنها تُعتبر وسيلة اقتصادية أثناء السفر لتجنب رسوم التجوال الدولي، من خلال إجراء المكالمات باستخدام شبكة الواي فاي.

خطوات إجراء مكالمات الواي فاي على أجهزة الآيفون

- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق الإعدادات.

- انقر فوق Cellular، وحدد Wi-Fi Calling.

- حرك زر Wi-Fi Calling إلى اللون الأخضر.

- حدد تمكين عندما تظهر النافذة المنبثقة.

خطوات إجراء مكالمات الواي فاي على أجهزة أندرويد

- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق الإعدادات.

- انقر فوق الشبكات والإنترنت.

- حدد شبكة الهاتف المحمول.

- شغّل الاتصال عبر Wi-Fi.