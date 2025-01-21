الرياضة - 02:11 - أبرزهم وتقابل حبيب.. البطولة النسائية تسيطر على موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:11 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن موسم مسلسلات رمضان 2025، والذي تتنوع فيه الأعمال ما بين الكوميدي والأكشن والدراما، وحجزت البطولة النسائية هذا العام مكانها وسط العديد من الأعمال، حيث تقدم شخصيات نسائية قوية وملهمة في قصص درامية متنوعة تجمع بين الإثارة والتشويق والكوميدي.

وخلال السطور التالية تستعرض كلمتك أبرز الأعمال النسائية في موسم مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب

وتعود الفنانة ياسمين عبد العزيز، هذا العام بمسلسل «وتقابل حبيب»، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد سليم، صلاح عبد الله، أنوشكا، نيكول سابا، إيمان السيد، بدرية طلبة، رشوان توفيق، حنان سليمان، وآخرين، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

مسلسل ناقص ضلع

وتشارك الفنانة نيللي كريم، في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «ناقص ضلع»، بجانب كل من: كندة علوش وجيهان الشماشرجي، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق حول حياة ثلاث شقيقات يواجهن تحديات الحياة ومسؤولية أحلامهم الشخصية.

مسلسل ظلم المصطبة

كما تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور، بمسلسل «ظلم المصطبة» بمشاركة الفنان إياد نصار، وتدور قصة مسلسل ظلم المصطبة في إطار دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التي يُحكم بها في الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع في إطار اجتماعي مليء بالحكايات المشوقة.

مسلسل عايشة الدور

وتعود الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسلها الجديد «عايشة الدور» في رمضان 2025، وتجسد دنيا شخصية سيدة مطلقة ضمن أحداث العمل، وتمر بالعديد من المفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسل لام شمسية

وتقدم الفنانة أمينة خليل، مسلسل جديد بعنوان «لام شمسية»، تجسد خلاله شخصية تواجه تحديات كبيرة في حياتها الشخصية والعائلية، بمشاركة كل من: أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل.

مسلسل أثينا

وتشارك الفنانة ريهام حجاج، في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «أثينا»، المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيي إسماعيل،

مسلسل حسبة عمري

وتقدم الفنانة روجينا، مسلسل بعنوان «حسبة عمري»، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول مشكلات الزوجات داخل المجتمع المصري والعربي، حيث ينتصر المسلسل للمرأة في بعض القضايا التي ترتبط بعلاقتها بالرجل.

مسلسل شباب امرأة

وتستعد الفنانة غادة عبد الرازق لخوض سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل من 15 حلقة بعنوان «شباب امرأة»، الذي يعيد تقديم الفيلم الكلاسيكي بمعالجة ورؤية جديدتين، تلائمان روح العصر الذي نعيش فيه، مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الإسم، كتب لها السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج أحمد حسن.

مسلسل إش إش

وتشارك الفنانة مي عمر، بمسلسل «إش إش» وتشهد أحداثا لمسلسل هروب "إش إش” التي تلعب دورها الفنانة مي عمر من زوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، ويبدأ في رحلة البحث عنها، ويساعدها في الهروب حبيبها الذى يلعب دوره الفنان محمد الشرنوبي.