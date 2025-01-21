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البحوث الإسلامية ينظم ورشة عمل لواعظات الأزهر للتدريب العملي على مناسك الحج - أخبار كلمتك

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البحوث الإسلامية ينظم ورشة عمل لواعظات الأزهر للتدريب العملي على مناسك الحج - أخبار كلمتك

البحوث الإسلامية ينظم ورشة عمل لواعظات الأزهر للتدريب العملي على مناسك الحج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:10 مساءً - نظم مكتب شؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية ورشة عمل لواعظات الأزهر الشريف للتدريب العملي على مناسك الحج والعمرة من خلال المحاكاة الواقعية، تمهيدًا للانتشار في الموانئ والمطارات لتوعية الحجاج قبل سفرهم لأداء فريضة الحج، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف فعاليات التوعية في المواسم الدينية والمجتمعية.

ورشة عمل لواعظات الأزهر للتدريب العملي على مناسك الحج

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن ورشة العمل التي عقدها المجمع بمدينة  البعوث الإسلامية في هذا الشأن تعتمد على أنظمة تدريب مختلفة تقوم على استخدام المجسمات المرتبطة بأعمال الحج كالكعبة المشرفة وجبل الصفا والمروة  إلى غير ذلك، وذلك لشرح المناسك عليها بشكل عملي يبسط المادة العلمية ويساعد على توضيحها للحجاج بصورة ميسرة.

 

فيما قالت د. إلهام محمد شاهين الأمين المساعد لشؤون الواعظات بالمجمع: إن التدريب على التوعية بمناسك الحج والعمرة عن طريق التطبيقات العملية يساعد على ترسيخ المعلومة، مضيفة أن واعظات الأزهر الشريف يشاركن الوعاظ في الانتشار والتواجد بمختلف الموانئ والمطارات للتواصل مع الحجاج قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لشرح مناسك الحج والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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