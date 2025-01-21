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عمر طاهر يوقع كتابه "أخوية الطبقة المتوسطة" بمعرض الكتاب في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام - أخبار كلمتك

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السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يبحثان الأوضاع في مضيق باب المندب - أخبار كلمتك

السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يبحثان الأوضاع في مضيق باب المندب - أخبار كلمتك

السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بمضيق باب المندب في إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بمضيق باب المندب في إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

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تعزيز التعاون في البيئة والطاقة المتجددة تتصدر مباحثات السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية - أخبار كلمتك

تفشي ظاهرة سيئة بشكل غير مسبوق في عدن - أخبار كلمتك

تفشي ظاهرة سيئة بشكل غير مسبوق في عدن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:06 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع طفيف بـ «المعدن الأصفر» في سوق الصاغة المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:06 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع طفيف بـ «المعدن الأصفر» في سوق الصاغة المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع طفيف بـ «المعدن الأصفر» في سوق الصاغة المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:06 صباحاً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب الآن في مصر، وثبت سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 3231.5 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء، وذلك وفقاً لآخر تحديث بـ أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 3770 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 2513.25 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 ، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير نحو 30160 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 2728.5 دولار للبيع، 2728.23 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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