الرياضة - 10:06 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع طفيف بـ «المعدن الأصفر» في سوق الصاغة المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:06 صباحاً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب الآن في مصر، وثبت سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 3231.5 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء، وذلك وفقاً لآخر تحديث بـ أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب اليوم

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 3770 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 2513.25 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 ، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير نحو 30160 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، سجل اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 2728.5 دولار للبيع، 2728.23 دولار للشراء.