تداول امتحان العلوم والإنجليزي والجبر للشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:46 صباحاً - تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. زعمت جروبات الغش الإلكتروني، تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في المواد المنعقدة اليوم للطلاب، عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد بدء اللجان.

تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وتداولت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج» عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للورقة الامتحانية الخاصة بالمواد المنعقدة للطلاب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري.

تداول امتحان الإنجليزي والعربي والعلوم للشهادة الإعدادية

ونشرت جروبات الغش الإلكتروني امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، وامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في مطروح، وامتحان العلوم للشهادة الإعدادية في محافظة المنيا.

تداول امتحان الجبر والإحصاء والعلوم للشهادة الإعدادية

كما تداولت الجروبات، صورًا لورقة امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، وامتحان العلوم في محافظة أسيوط، وامتحان العلوم للشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية.

عقوبة نشر وترويج امتحانات الشهادة الإعدادية

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وأوجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الشهادة الإعدادية، يعاقب بالتالي:

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

عقوبة نشر وطبع امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح القانون، أنه يعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

عقوبة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

كما نص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا في امتحانات الشهادة الإعدادية، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه بالعام الدراسي.