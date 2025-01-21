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تداول امتحان العلوم والإنجليزي والجبر للشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

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تداول امتحان العلوم والإنجليزي والجبر للشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

تداول امتحان العلوم والإنجليزي والجبر للشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:46 صباحاً - تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. زعمت جروبات الغش الإلكتروني، تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في المواد المنعقدة اليوم للطلاب، عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد بدء اللجان.

تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وتداولت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج» عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للورقة الامتحانية الخاصة بالمواد المنعقدة للطلاب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري.

تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تداول امتحان الإنجليزي والعربي والعلوم للشهادة الإعدادية

ونشرت جروبات الغش الإلكتروني امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، وامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في مطروح، وامتحان العلوم للشهادة الإعدادية في محافظة المنيا.

تداول امتحان الجبر والإحصاء والعلوم للشهادة الإعدادية

كما تداولت الجروبات، صورًا لورقة امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، وامتحان العلوم في محافظة أسيوط، وامتحان العلوم للشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية.

تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

عقوبة نشر وترويج امتحانات الشهادة الإعدادية

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وأوجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الشهادة الإعدادية، يعاقب بالتالي:

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

عقوبة نشر وطبع امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح القانون، أنه يعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

عقوبة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

كما نص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا في امتحانات الشهادة الإعدادية، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه بالعام الدراسي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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