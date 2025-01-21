الرئيس علي ناصر محمد:يؤلمني ماوصلت اليه مدينة عدن من تدهور على مستوى الخدمات والتعليم - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد:يؤلمني ماوصلت اليه مدينة عدن من تدهور على مستوى الخدمات والتعليم - أخبار كلمتك

شرطة عدن تحذر الصحفيين من اثارة البلبلة والراي العام وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

شرطة عدن تحذر الصحفيين من اثارة البلبلة والراي العام وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - الكندوز بـ 420 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأسواق والمنافذ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - الكندوز بـ 420 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأسواق والمنافذ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - السفير نبيل فهمى: مصر والسعودية الأكثر قدرة على وقف إعادة تشكيل المنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - السفير نبيل فهمى: مصر والسعودية الأكثر قدرة على وقف إعادة تشكيل المنطقة - أخبار كلمتك

بعد مرور 20 عاما من طرحها، أغنية على بالي لشيرين تحقق 218 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد مرور 20 عاما من طرحها، أغنية على بالي لشيرين تحقق 218 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة رفع الاضراب عن المدارس في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة رفع الاضراب عن المدارس في عدن - أخبار كلمتك

طبيب بيطري تسبب بوفاة قطة ادت لسجنه في عدن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ماحدث - أخبار كلمتك

طبيب بيطري تسبب بوفاة قطة ادت لسجنه في عدن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ماحدث - أخبار كلمتك

السعودية توافق على دخول هذا الامر الهام من اليمن - أخبار كلمتك

السعودية توافق على دخول هذا الامر الهام من اليمن - أخبار كلمتك

اول توضيح امني بشان القبض على طبيب تسبب بوفاة قطة بعدن - أخبار كلمتك

اول توضيح امني بشان القبض على طبيب تسبب بوفاة قطة بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

"معلومات الوزراء" يرصد تحديات شيخوخة السكان في منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
"معلومات الوزراء" يرصد تحديات شيخوخة السكان في منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد تحديات شيخوخة السكان في منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:10 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجرافًا جديدًا، تحت عنوان “تحديات شيخوخة السكان في منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية وتأثيرها على الحماية الاجتماعية”.

زيادة شيخوخة السكان في منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث من المتوقع بحلول ٢٠٥٢ أن يكون عدد الأشخاص العاملين في سن ٥٦ عامًا ٥٤ شخصًا لكل ١٠٠ شخص. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق