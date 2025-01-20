الرياضة - 11:55 - بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين ومحلات تجارية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:55 - بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين ومحلات تجارية - أخبار كلمتك

مسلسل صفحة بيضا الحلقة الثالثة، سقوط والدة حنان مطاوع من الشرفة بعد تلقيها خبر وفاة ابنتها - أخبار كلمتك

مسلسل صفحة بيضا الحلقة الثالثة، سقوط والدة حنان مطاوع من الشرفة بعد تلقيها خبر وفاة ابنتها - أخبار كلمتك

الملحن خالد سلطان يكشف مفاجأة عن رباعيات شيبة وطارق الشيخ في دراما رمضان - أخبار كلمتك

الملحن خالد سلطان يكشف مفاجأة عن رباعيات شيبة وطارق الشيخ في دراما رمضان - أخبار كلمتك

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل روح جدو (صور) - أخبار كلمتك

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل روح جدو (صور) - أخبار كلمتك

مصر تنظم ورشة عمل تحت عنوان الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والاستدامة - أخبار كلمتك

مصر تنظم ورشة عمل تحت عنوان الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والاستدامة - أخبار كلمتك

غدا، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحي الزيتون - أخبار كلمتك

غدا، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحي الزيتون - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20 - 01- 2025 - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20 - 01- 2025 - أخبار كلمتك

رئيس بنما يرد على ترامب بعد إعلان اعتزامه استعادة القناة خلال خطاب التنصيب - أخبار كلمتك

رئيس بنما يرد على ترامب بعد إعلان اعتزامه استعادة القناة خلال خطاب التنصيب - أخبار كلمتك

إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

معرض الكتاب 2025.. «قصور الثقافة» تصدر كتاب «أسباب الطرب في نوادر العرب» لـ لويس شيخو - أخبار كلمتك

معرض الكتاب 2025.. «قصور الثقافة» تصدر كتاب «أسباب الطرب في نوادر العرب» لـ لويس شيخو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصر تنظم ورشة عمل تحت عنوان الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والاستدامة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر تنظم ورشة عمل تحت عنوان الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والاستدامة - أخبار كلمتك

مصر تنظم ورشة عمل تحت عنوان الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والاستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:54 مساءً - أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظيم واستضافة مصر ورشة عمل تحت عنوان  "الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والاستدامة" وذلك خلال  يومي 20 و21 فبراير 2025 بمدينة العين السخنة بمحافظة السويس. 

وتأتي الورشة في إطار تعاون الأكاديمية وتمثلها اللجنة الوطنية للمسائل البيئية وهى أحد اللجان الوطنية المشكلة من قِبل الأكاديمية ومركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية.

ويشارك في فعاليات ورشة العمل الدولية حوالي 20 باحثًا أجنبيًّا متخصص من الدول الأعضاء بالمركز بالإضافة إلى مشاركة رئيس ونائب اللجنة الوطنية  للمسائل البيئية إلى جانب الخبراء والباحثين المصريين من الجامعات والمراكز البحثيه المتخصصة. 

وسيكون رسم الاشتراك المشاركين المصريين 750 جنيهًا مصريًّا للتسجيل لحضور الورشة، والذي يشمل الانتقالات والكوفي بريك وشهادة المشاركة  خلال يومى ورشة العمل الدولية.

ولمزيد من التفاصيل واستيفاء استمارة المشاركة والإطلاع على النشرة الترويجية الخاصة بالورشة المذكورة عالية من خلال  الموقع الإلكتروني.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق