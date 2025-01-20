مصر تنظم ورشة عمل تحت عنوان الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والاستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:54 مساءً - أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظيم واستضافة مصر ورشة عمل تحت عنوان "الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والاستدامة" وذلك خلال يومي 20 و21 فبراير 2025 بمدينة العين السخنة بمحافظة السويس.

وتأتي الورشة في إطار تعاون الأكاديمية وتمثلها اللجنة الوطنية للمسائل البيئية وهى أحد اللجان الوطنية المشكلة من قِبل الأكاديمية ومركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية.

ويشارك في فعاليات ورشة العمل الدولية حوالي 20 باحثًا أجنبيًّا متخصص من الدول الأعضاء بالمركز بالإضافة إلى مشاركة رئيس ونائب اللجنة الوطنية للمسائل البيئية إلى جانب الخبراء والباحثين المصريين من الجامعات والمراكز البحثيه المتخصصة.

وسيكون رسم الاشتراك المشاركين المصريين 750 جنيهًا مصريًّا للتسجيل لحضور الورشة، والذي يشمل الانتقالات والكوفي بريك وشهادة المشاركة خلال يومى ورشة العمل الدولية.

ولمزيد من التفاصيل واستيفاء استمارة المشاركة والإطلاع على النشرة الترويجية الخاصة بالورشة المذكورة عالية من خلال الموقع الإلكتروني.

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