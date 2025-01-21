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مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

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مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:10 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجرافًا جديدًا، تحت عنوان “أول فبراير المقبل.. بدء تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية والأماكن المسموح بزيارتها بالمتحف المصري الكبير.

وتبدأ هيئة المتحف المصري الكبير، مع بداية شهر فبراير المقبل، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسة والمناطق التي تشهد تشغيلًا تجريبيًّا بالمتحف، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة هيئة المتحف في جلسته الأخيرة، وفي ضوء استمرار التشغيل التجريبي الحالي بالمتحف. 

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ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذه المواعيد ستكون صيفًا وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وستكون حتى الساعة الرابعة عصرًا خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير سيشهد فتحًا مسائيًّا يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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