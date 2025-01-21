رابط نتيجة أولى ثانوي 2025 الترم الأول عبر موقع وزارة التعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:06 صباحاً - رابط نتيجة أولى ثانوي 2025.. ارتفعت مؤشرات البحث عبر محركات جوجل على نتيجة أولى ثانوي 2025، حيث يبحث العديد من الطلاب عن رابط نتيجة أولى ثانوي 2025 للحصول عليها فور إعلانها.

موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2025

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول في كافة المحافظات، عقب انتهاء كنترولات الامتحانات من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات.

رابط نتيجة أولى ثانوي 2025

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي فور إعلانها رسميًا، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة أولى ثانوي 2025 في القاهرة

كما يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة القاهرة، الحصول على النتيجة فور إعلانها رسميًا، من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي، أو من خلال الضغط على الرابط المباشر التالي: رابط نتيجة أولى ثانوي 2025.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2025

- أولًا: يقوم الطالب بزيارة بوابة التعليم الأساسي.

- ثانيًا: كتابة الرقم القومي.

- ثالثًا: اختيار المرحلة الدراسية «الثانوي .

- رابعًا: اختيار الصف الدراسي «الأول».

- خامسًا: اختيار الفصل الدراسي «الأول».

- سادسًا: الضغط على عرض النتيجة.

- الخطوة الأخيرة: تظهر لك نتيجة الصف الأول الثانوي 2025.

رابط نتيجة أولى ثانوي 2025 في الجيزة

ويمكن لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة الجيزة، الحصول على نتيجة الترم الأول فور إعلانها رسميًا، من خلال الدخول على رابط نتيجة أولى ثانوي 2025.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول

وتُتيح المدارس الإعدادية بكافة المحافظات، نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول، فور إعلانها رسميًا بــ 24 ساعة، فيمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 من المدرسة التابع لها.

مجموع درجات مواد الصف الأول الثانوي

- مجموع درجات مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي 80 درجة.

- مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- مجموع درجات مادة علوم متكاملة للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- مجمود درجات مادة التاريخ للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- مجموع درجات الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- مجموع درجات مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- ويصبح مجموع الصف الأول الثانوي 380 درجة.