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وفاة اللواء عزمي قريطم عضو اتحاد الكرة الأسبق - أخبار كلمتك

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وفاة اللواء عزمي قريطم عضو اتحاد الكرة الأسبق - أخبار كلمتك

وفاة اللواء عزمي قريطم عضو اتحاد الكرة الأسبق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:20 مساءً -  توفى منذ قليل، اللواء عزمي قريطم، عضو اتحاد الكرة الأسبق.

وتولى عزمي قريطم رئاسة هيئة استاد القاهرة من قبل، كما تم اختياره لعضوية اتحاد الكرة في أكثر من دورة.

وتواجد عزمي قريطم في عضو اتحاد الكرة بداية من عام 1993 حتى عام 1996حينما كان الدهشوري حرب رئيسا للجبلاية.

وعلى صعيد مختلف، أعلن  اتحاد الكرة  عن النسخة الثانية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " بشأن العمل فى مجال وكالة لاعبى كرة القدم وهو برنامج متكامل يستعرض كيفية العمل فى مجال وكالة اللاعبين ومتطلباتها وكذلك الطبيعة القانونية لعقود لاعبي كرة القدم المحترفين ومنح تراخيص وكلاء اللاعبين من الاتحادات الوطنية لكرة القدم وكيفية تقنين وضع اللاعبين وقواعد انتقالهم.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم لمنح الفرصة لأكبر عدد من الوجوه الجديدة في مجال وكلاء اللاعبين وتوسيع القاعدة وتمكين الشباب الذي يطمح في العمل بهذا المجال وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم واللوائح المنظمة له.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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