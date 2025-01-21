ائتلاف «أولياء أمور مصر» يرصد مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:31 مساءً - امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. رصدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري.

أراء الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

وأوضحت الحزاوي، في بيان لها، أن الطلاب وأولياء أمورهم في محافظة الجيزة، أعربوا عن سعادتهم من امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ومن امتحان مادة الجبر لمحافظة القاهرة الذي جاء سهلًا ومباشرًا.

أراء الطلاب في الامتحانات اليوم

كما أعرب الطلاب عن سعادتهم من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية، الذي جاء سهل ومباشر، كما جاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمحافظة الإسماعيلية سهلًا ومباشر، بالإضافة إلى امتحان اللغة الإنجليزية لمحافظة القليوبية الذي رسم البهجة على أوجه الطلاب.

امتحان الهندسة لمحافظة الشرقية

بينما جاء امتحان الهندسة لمحافظة الشرقية فوق مستوي الطالب المتوسط، بالإضافة إلى احتوائه على أسئلة غير مباشرة وتحتاج لوقت كبير للتفكير بها وحلها.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- التزام الطلاب بحضور الامتحانات بالزي المدرسي.

- ممنوع ارتداء أزياء مخالفة بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بوقت كافي.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للطلاب والملاحظين والمراقبين.

- عدم خروج الطلاب من لجنة الامتحانات قبل نهاية الوقت المخصص لهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط للإجابة على الأسئلة.

- عدم استخدام أي لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب للتحويل للجنة خاصة.

- التأكد من الإجابة على كافة الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب في اللجان.

- كتابة البيانات بمنتهى الدقة وفي المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب.

- مغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.

- لا يوجد أي اعتذارات عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة التوقيع على أي اعتذار لأي منتدب لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة أن يوقع على أي إجازة اعتيادية لمن تم انتدابه لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.