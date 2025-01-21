خطوات الاستعلام عن نتيجة الترم الأول 2025 للصف الأول الإعدادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:31 مساءً - نتيجة الصف الأول الإعدادي.. يزداد البحث خلال هذه الأيام، عبر محركات جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 ورابط وخطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

أوضحت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول في كافة المحافظات، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي

ومن المقرر أن تبدأ المديريات التعليمية في إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 في كافة المحافظات، خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي فور إعلانها، من خلال زيارة موقع المديرية التعليمية التابع لها الطالب، أو من خلال الذهاب للمدرسة والحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي

فور إعلان النتيجة، يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025، من خلال زيارة الرابط الإلكتروني الرسمي التالي: رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

- الخطوة الأولى: يقوم الطالب رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025.

- الخطوة الثانية: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي.

- الخطوة الثالثة: يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية «الإعدادية».

- الخطوة الرابعة: يقوم الطالب باختيار الصف الدراسي «الأول».

- الخطوة الخامسة: يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي «الأول».

- الخطوة السادسة: يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة.

- الخطوة الأخيرة: تظهر لك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025.

انتهاء امتحانات الصف الأول الإعدادي

وانتهى طلاب الصف الأول الإعدادي، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم الخميس الماضي 16 يناير، وقد انطلقت امتحانات الصف الأول الإعدادي من يوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، واستمرت امتحانات الصف الأول الإعدادي لمدة أسبوع.

إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصف الأول الإعدادي، من يوم السبت المقبل الموافق 25 يناير، وتستمر الإجازة حتى يو الخميس الموافق 6 فبراير، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، وذلك وفقًا للمواعيد المعلنة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.