حماس تكشف تفاصيل الدفعة الثانية من تسليم الرهائن - أخبار كلمتك

حماس تكشف تفاصيل الدفعة الثانية من تسليم الرهائن - أخبار كلمتك

أونروا: إعادة إعمار غزة يفوق قدراتنا بسبب تدمير كل مقومات الحياة بالقطاع - أخبار كلمتك

أونروا: إعادة إعمار غزة يفوق قدراتنا بسبب تدمير كل مقومات الحياة بالقطاع - أخبار كلمتك

بنك مصر يوقع عقد "تمكين 2" مع جهاز تنمية المشروعات - أخبار كلمتك

بنك مصر يوقع عقد "تمكين 2" مع جهاز تنمية المشروعات - أخبار كلمتك

الخطيب يلتقي رئيس شركة "سابانجي القابضة" لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار في مصر - أخبار كلمتك

الخطيب يلتقي رئيس شركة "سابانجي القابضة" لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار في مصر - أخبار كلمتك

تعليق جديد على قرار منع حمل السلاح في عدن - أخبار كلمتك

تعليق جديد على قرار منع حمل السلاح في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كسر عضم».. عاصي الحلاني يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كسر عضم».. عاصي الحلاني يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

تفاصيل زيادة معاشات المهن النقابية 2025 - أخبار كلمتك

تفاصيل زيادة معاشات المهن النقابية 2025 - أخبار كلمتك

الأسبوع المقبل.. موعد إجازة 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الأسبوع المقبل.. موعد إجازة 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر تتطلع للتعاون مع أكسيونا إنيرجيا الإسبانية في مجال تحلية المياه - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر تتطلع للتعاون مع أكسيونا إنيرجيا الإسبانية في مجال تحلية المياه - أخبار كلمتك

التموين: إطلاق القافلة الحادية عشر لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية قريبا - أخبار كلمتك

التموين: إطلاق القافلة الحادية عشر لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية قريبا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

خطوات الاستعلام عن نتيجة الترم الأول 2025 للصف الأول الإعدادي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خطوات الاستعلام عن نتيجة الترم الأول 2025 للصف الأول الإعدادي - أخبار كلمتك

خطوات الاستعلام عن نتيجة الترم الأول 2025 للصف الأول الإعدادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:31 مساءً - نتيجة الصف الأول الإعدادي.. يزداد البحث خلال هذه الأيام، عبر محركات جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 ورابط وخطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

أوضحت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول في كافة المحافظات، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي

ومن المقرر أن تبدأ المديريات التعليمية في إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 في كافة المحافظات، خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي فور إعلانها، من خلال زيارة موقع المديرية التعليمية التابع لها الطالب، أو من خلال الذهاب للمدرسة والحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي

فور إعلان النتيجة، يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025، من خلال زيارة الرابط الإلكتروني الرسمي التالي: رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

- الخطوة الأولى: يقوم الطالب رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025.

- الخطوة الثانية: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي.

- الخطوة الثالثة: يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية «الإعدادية».

- الخطوة الرابعة: يقوم الطالب باختيار الصف الدراسي «الأول».

- الخطوة الخامسة: يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي «الأول».

- الخطوة السادسة: يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة.

- الخطوة الأخيرة: تظهر لك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

انتهاء امتحانات الصف الأول الإعدادي

وانتهى طلاب الصف الأول الإعدادي، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم الخميس الماضي 16 يناير، وقد انطلقت امتحانات الصف الأول الإعدادي من يوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، واستمرت امتحانات الصف الأول الإعدادي لمدة أسبوع.

إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصف الأول الإعدادي، من يوم السبت المقبل الموافق 25 يناير، وتستمر الإجازة حتى يو الخميس الموافق 6 فبراير، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، وذلك وفقًا للمواعيد المعلنة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

اقرأ أيضاً
موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 ورابط الحصول عليها

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

احصل عليها من هذا الرابط.. نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تداول امتحان العلوم والإنجليزي والجبر للشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق