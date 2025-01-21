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دفاع النواب تهنئ الشرطة بعيدها الـ73: حافظت علي استقرار الوطن - أخبار كلمتك

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دفاع النواب تهنئ الشرطة بعيدها الـ73: حافظت علي استقرار الوطن - أخبار كلمتك

دفاع النواب تهنئ الشرطة بعيدها الـ73: حافظت علي استقرار الوطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:31 مساءً - تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالتهنئة إلى وزارة الداخلية وجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطه الـ73 مؤكداً بأن رسالة الشرطة الساميه في حفظ الأمن مستمرة ومتجددة ابد الدهر.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الشرطة المصرية تؤدي دور وطنيا وعظيما، وحافظت على استقرار الوطن وباتت صمام أمان الجبهة الداخلية، بمحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة، موضحاً أن القاصي والداني شاهد، والنتائج والأرقام برهنت على النجاح الكبير الذي حققه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأحدث طفرة غير مسبوقة، وقاد صحوة أمنية كبيرة، واستطاع أن يقر أحدث النظم الأمنية الحديثة، وهو ما انعكس على حالة الاستقرار الأمني الذي ننعم به الآن.

وأضاف إبراهيم المصري، أن 25 يناير من كل عام تجدد الشرطة المصرية عهدها مع الوطن ومع الرئيس ومع الشعب المصري، باستمرار أداء رسالتها بدفاعها عن الوطن والشعب المصري، خاصة في هذة الذكري الخالدة التى بذلت فيها الشرطة المصرية أروع الأمثلة في التضحية والفداء في ملحمة وطنية عظيمة، حينما واجهت الشرطة المصرية المحتل الغاشم عام 1952 في معركة العزة والكرامة «معركة الاسماعيلية».

وقدم وكيل دفاع النواب رسالة شكر وإجلال وإحترام إلى وزير الداخلية وجميع قيادات وضباط قطاعات وإدارات وزارة الداخلية، وعلى رأسهم قطاع الأمن الوطني، الذراع الطولى للشرطة المصرية الذي حمي الوطن في أحلك الظروف، بفضل الضربات الاستباقية التي سددها ضباطه للإرهاب والمجرمين ومنع الجريمة قبل وقوعها، وفي عيدهم نقدم لهم وسام الشرف والعزة والكرامة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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