العثور على جثامين في سواحل المخا نتيجة لهذا الأمر - أخبار كلمتك

أفاد مصدر محلي عن غرق قارب تهريب محمل بشحنة من الافارقة ليلة امس في جنوب البحر الاحمر وخروج بعض الجـ،ـثث في سواحل المخا والزهاري والحيمة انتشلها الاهالي وقوات خفر السواحل ..

ويترقب الاهالي خروج المزيد من الجثـ،ـث خلال الساعات المقبلة كون العدد الذي كان على متن القارب كبيرا حسب المصدر