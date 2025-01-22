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العثور على جثامين في سواحل المخا نتيجة لهذا الأمر - أخبار كلمتك

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العثور على جثامين في سواحل المخا نتيجة لهذا الأمر - أخبار كلمتك

العثور على جثامين في سواحل المخا نتيجة لهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد مصدر محلي عن غرق قارب تهريب محمل بشحنة من الافارقة ليلة امس في جنوب البحر الاحمر وخروج بعض الجـ،ـثث في سواحل المخا والزهاري والحيمة انتشلها الاهالي وقوات خفر السواحل ..

ويترقب الاهالي خروج المزيد من الجثـ،ـث خلال الساعات المقبلة كون العدد الذي كان على متن القارب كبيرا حسب المصدر

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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