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الكشف عن تفاصيل إنشاء محطة توليد كهرباء جديدة في تعز - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل إنشاء محطة توليد كهرباء جديدة في تعز - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل إنشاء محطة توليد كهرباء جديدة في تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال مدير المؤسسة العامة للكهرباء في تعز المهندس عبدالكريم البركاني إن الإجراءات المتعلقة بانشاء محطة توليد جديدة للكهرباء بقدرة 30 ميجا في تعز والتي سيقوم بتنفيذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مازالت مستمرة ولم تتوقف.

وأضاف البركاني بعد أن استكمل البرنامج السعودي إجراءات تحليل وثائق المناقصة الخاصة بالمحطة 30 ميجا وتم الارساء على احدى الشركات التي تقدمت لتنفيذ المحطة بلغنا انهم سيقومون بتوقيع عقد اتفاق مع الشركة التي رست عليها المناقصة خلال الشهر الحالي يناير العام 2025 .

وتابع تم إبلاغنا أيضاً من قبل مسؤول البرنامج السعودي في تعز بأنه من المتوقع وصول وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبصحبة الشركة المنفذة إلى مدينة تعز في شهر فبراير المقبل ليتم تدشين العمل في تنفيذ المحطة وتسليم الموقع المخصص لذلك للشركة المنفذة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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