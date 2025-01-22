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قنصل عام مصر بملبورن يزور مقر ابراشية الكنيسة القبطية المصرية - أخبار كلمتك

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قنصل عام مصر بملبورن يزور مقر ابراشية الكنيسة القبطية المصرية - أخبار كلمتك

قنصل عام مصر بملبورن يزور مقر ابراشية الكنيسة القبطية المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:36 صباحاً - قام قنصل عام مصر في ملبورن هيثم مختار، بزيارة مقر ابراشية الكنيسة القبطية المصرية بوسط المدينة، حيث استقبله نيافة الأنبا رويس أسقف عام شرق أسيا، والأب دانيل غبريال وكيل ابراشية ملبورن، والاباء الكهنة والقساوسة بالإضافة إلى ممثلي الكنيسة.

وقام القنصل العام بجولة بمقر الكنيسة، التي افتتحها قداسة البابا تواضروس الثاني في سبتمبر 2017، مشيدا بجمال فن العمارة القبطية الذي تحتويه.

كما تم خلال الزيارة تبادل الحديث حول الأمور المتعلقة بالجالية المصرية في ولاية فكتوريا، ودور القنصلية العامة والكنيسة القبطية في ملبورن في ربط الجالية المصرية -لا سيما أبناء الجيل الثاني والثالث بالوطن، فضلا عن الخدمات القنصلية التي تقدمها القنصلية العامة في ضوء توجهات وزارة الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج نحو تطوير الخدمات القنصلية ورقمنتها.

وكان القنصل العام قد شارك في احتفالات عيد الميلاد المجيد التي أقيمت بمقر كنيسة الملاك مايكل والقديس انطوني بمنطقة أوكلي بملبورن، حيث نقل تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجهة لأبناء الجاليات المصرية من الإخوة الأقباط في الخارج بهذه المناسبة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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