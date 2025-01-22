مدبولي يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:55 صباحاً - أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق؛ وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بـ عيد الشرطة.

وفي برقيته، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني.

وقال رئيس الوزراء: نعتز دوما ونفخر بما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الملائم من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، داعيا الله بدوام التوفيق والسداد لرجال الشرطة، وأن يحفظ على مصر الغالية الأمن والعزة والخير والسلام.

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