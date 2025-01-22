الدشاش يطارد الحريفة في البوكس أوفيس المصري - أخبار كلمتك

الدشاش يطارد الحريفة في البوكس أوفيس المصري - أخبار كلمتك

مسلسلات رمضان 2025، صدقي صخر يظهر بـ لوك مختلف في مسلسل النص - أخبار كلمتك

مسلسلات رمضان 2025، صدقي صخر يظهر بـ لوك مختلف في مسلسل النص - أخبار كلمتك

عاجل:اطلاق سراح طاقم السفينة جلاكسي ليدر في صنعاء وتسليمهم لهذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:اطلاق سراح طاقم السفينة جلاكسي ليدر في صنعاء وتسليمهم لهذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:اصابة ٣ بينهم جنود بانفجار عنيف - أخبار كلمتك

عاجل:اصابة ٣ بينهم جنود بانفجار عنيف - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين:اطلقنا سراح طاقم سفينة جالاكسي لهذا السبب في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين:اطلقنا سراح طاقم سفينة جالاكسي لهذا السبب في صنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. وزارة الثقافة تناقش «القوة الناعمة وبناء الإنسان» بملتقى الهناجر الثقافي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. وزارة الثقافة تناقش «القوة الناعمة وبناء الإنسان» بملتقى الهناجر الثقافي - أخبار كلمتك

هل يرحل زيزو عن الزمالك في يناير؟ - أخبار كلمتك

هل يرحل زيزو عن الزمالك في يناير؟ - أخبار كلمتك

مدرب منتخب كرة اليد يتحدث عن مواجهة أيسلندا في بطولة العالم - أخبار كلمتك

مدرب منتخب كرة اليد يتحدث عن مواجهة أيسلندا في بطولة العالم - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد برج العرب استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد برج العرب استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري - أخبار كلمتك

زغلول صيام يكتب: أيهما أفضل.. مرموش أم زيزو؟! - أخبار كلمتك

زغلول صيام يكتب: أيهما أفضل.. مرموش أم زيزو؟! - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

شرطة غزة تتخذ إجراءات جديدة لتأمين القطاع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:48 مساءً - قالت شرطة غزة: إن جيش الاحتلال دمر جميع مقار ومراكز الشرطة في قطاع غزة وأحرق ودمر مئات المركبات والمقدرات التابعة للجهاز.

خسائر شرطة غزة في العدوان الإسرائيلي 

وأضافت شرطة غزة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء:" أن هناك  أكثر من 1400 شهيد من قادة وضباط ومنتسبي جهاز الشرطة وفي مقدمتهم مدير عام الشرطة اللواء الشهيد محمود صلاح".

txt

شكرًا أهل غزة

txt

قيادي في حماس يكشف شكل الحكم في غزة خلال المرحلة المقبلة

وتابع البيان:" أصيب أكثر من 1950 واعتقل 211  لدى الاحتلال من منتسبينا خلال الحرب،  وبدأنا تطبيق خطة انتشار في جميع محافظات قطاع غزة من أجل بسط الأمن والنظام العام".

شرطة غزة تتخذ إجراءات جديدة

واستطردت:" في الأيام القادمة مزيد من الإجراءات التي تكفل أمن الناس واستقرارهم وندعو الأهالي إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها".

وأكدت شرطة غزة:" لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف النظام والقانون وطواقم هندسة المتفجرات تعمل مع الجهات المختصة والشريكة على تفقد الأماكن التي ما زالت تحتوي على مخلفات القذائف غير المنفجرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نحتاج إلى تجنيد 10 آلاف عنصر جديد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق