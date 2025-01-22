والدته أهدت قلادته الخاصة للرئيس.. من هو النقيب ‏شرطة عمر القاضي شهيد يوم العيد؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 01:44 مساءً - عيد الشرطة 2025.. يضحي رجال الشرطة بأرواحهم، للحفاظ على أرض مصر طاهرة وخالية من الإرهاب، ويقدمون أنفسهم فداء للوطن من أجل أن أهله بالأمن والاستقرار، ومن هؤلاء الأبطال الشهيد البطل عمر القاضي، الذي ارتقى في أول أيام عيد الفطر المبارك.

احتفالية عيد الشرطة الـ 73

خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 73، التي عقدت اليوم الأربعاء، بمقر أكاديمية الشرطة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولفيف من القيادات الأمنية، قدمت والدة الشهيد البطل عمر القاضي، سلسلة خاصة بنجلها، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت له: «علشان حضرتك غالي عندي.. بهديك حاجة غالية عليا.. حضرتك جبت حق كل شهيد في مصر وربنا يخليك لينا واحنا في ظهرك علشان تقضى على الشر وناسه».

السيرة الذاتية لـ الشهيد عمر القاضي

ولد النقيب البطل عمر القاضي، بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الشرطة عام 2013 وتخرج فيها عام 2017.

التحق الشهيد عمر القاضي بقطاع الأمن المركزي، وتسلم عمله في أحد قطاعات الأمن بمحافظة شمال سيناء، ونال شرف الشهادة في 5 يونيو 2019، الموافق حينها أول أيام عيد الفطر المبارك، في أثناء التصدي لهجوم إرهابي على كمين «البطل 14 بالعريش أثناء تكبيرات صلاة العيد.

سبب اختيار 25 يناير للاحتفال بعيد الشرطة

حددت الدولة المصرية يوم 25 يناير من كل سنة، للاحتفال بعيد الشرطة المصرية، تمجيدا لبطولات أبنائنا في الملحمة التاريخية لموقعة الإسماعيلية 1952م حينما رفض رجال الشرطة الاستسلام والهزيمة وامتنعوا عن تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي رافعين شعار «إما الوطن أو الشهادة» صامدين أمام العدو حتى كرمهم الله عز وجل ونالوا شرف الشهادة.

واستشهد في موقعة الإسماعيلية 1952 ما يقرب من 50 شهيدا وسقط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952.