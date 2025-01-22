وزير الداخلية: «الإخوان الإرهابية» تسعى إلى نشر الشائعات لزعزعة الأمن والاستقرار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 01:44 مساءً - قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية إن رجال الشرطة البواسل دافعوا عن الوطن بدمائهم وأرواحهم.

وأضاف خلال كلمته باحتفال عيد الشرطة الـ73 أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى نشر الشائعات لزعزعة الأمن والاستقرار.

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.