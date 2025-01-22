مقتل مواطن في محافظة مأرب - أخبار كلمتك

مقتل مواطن في محافظة مأرب - أخبار كلمتك

صفحات الغش تنشر امتحان العلوم والدراسات والجبر للشهادة الإعدادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

صفحات الغش تنشر امتحان العلوم والدراسات والجبر للشهادة الإعدادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة - أخبار كلمتك

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف النار ويطلق القذائف على شاطئ مدينة غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف النار ويطلق القذائف على شاطئ مدينة غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - بث مباشر.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - بث مباشر.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الكابتن» و«أثنيا».. سوسن بدر تشارك بأكثر من عمل في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الكابتن» و«أثنيا».. سوسن بدر تشارك بأكثر من عمل في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تواصل المناشدات لإطلاق سراح ناشط بارز في مدينة المخا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تواصل المناشدات لإطلاق سراح ناشط بارز في مدينة المخا - أخبار كلمتك

تواصل المناشدات لإطلاق سراح ناشط بارز في مدينة المخا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات عاجلة لإطلاق سراح ناشط بارز في مدينة المخا .

وناشد ناشطون لإطلاق الناشط المحتجز لليوم الثالث على التوالي شوقي ناجي.

وكانت قد أفادت مصادر مقربة من ناجي بأن صحته متدهورة ومضرب عن الطعام حتى يتم اطلاق سراحه

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

نساء تعز يحتفلن بهذه المناسبة (صورة) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق