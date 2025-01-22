تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

أزمة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بالدوري - أخبار كلمتك

أزمة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بالدوري - أخبار كلمتك

المصري يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعدادا لمواجهة بتروجت - أخبار كلمتك

المصري يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعدادا لمواجهة بتروجت - أخبار كلمتك

10 غيابات مؤثرة للأهلي عن مواجهة فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

10 غيابات مؤثرة للأهلي عن مواجهة فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

السيسي يشهد حفل عيد الشرطة الـ 73 (بث مباشر) - أخبار كلمتك

السيسي يشهد حفل عيد الشرطة الـ 73 (بث مباشر) - أخبار كلمتك

انطلاق حفل عيد الشرطة الـ73 بحضور السيسي - أخبار كلمتك

انطلاق حفل عيد الشرطة الـ73 بحضور السيسي - أخبار كلمتك

لاجارد: لا نشعر بقلق مفرط من انتقال التضخم إلى أوروبا - أخبار كلمتك

لاجارد: لا نشعر بقلق مفرط من انتقال التضخم إلى أوروبا - أخبار كلمتك

متحف الطفل ومكتبتي مصر الجديدة والمستقبل في معرض الكتاب بدورته الـ56 - أخبار كلمتك

متحف الطفل ومكتبتي مصر الجديدة والمستقبل في معرض الكتاب بدورته الـ56 - أخبار كلمتك

موعد مباراة مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الأردني: ممارسات الاحتلال بالضفة الغربية تهدد أمن المنطقة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الأردني: ممارسات الاحتلال بالضفة الغربية تهدد أمن المنطقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:36 صباحاً - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، الاحتفال بالذكري الـ 73 لعيد الشرطة.

يُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

عيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بحضور الرئيس السيسي.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بعد قليل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق