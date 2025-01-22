وزير النقل يتفقد التشغيل التجريبي لشحن القطارات بالحاويات في محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:36 صباحاً - تفقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات RAILWAY CONTAINER STATION - RCS، في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

جاء ذلك في إطار جولات تفقدية قام بها الوزير لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مينائي الإسكندرية والدخيلة، والتي يتم تنفيذها في إطار خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، وفي ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وكان في استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري، واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.

وشهد الوزير استقبال 6 رحلات ذهاب وعودة لقطار بضائع بين ميناء أكتوبر الجاف ومحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، وذلك منذ بدء التشغيل التجريبي أول يناير، حيث تم تفريغ 220 حاوية مكافئة ممتلئة في محطة تحيا مصر، وشحن 200 حاوية مكافئة فارغة إلى ميناء أكتوبر الجاف، وذلك في ضوء قيام شركة المجموعة المصرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة 20 ألف متر مربع بأربعة خطوط سكة حديد، بإجمالي أطوال 1310 متر، تم ربطها بالشبكة القومية لسكك حديد مصر مما يمكن المحطة من شحن قطار طوله 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة.

ويأتي تنفيذ محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في إطار استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية، لجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ولتعزيز وتطوير النقل متعدد الوسائط، بين محطات الحاويات البحرية، ومحطات السكك الحديدية، لتعظيم حجم التداول.

وتعد محطة تحيا مصر البوابة الشمالية للمحور اللوجيستي الإسكندرية - العين السخنة مرورا بميناء 6 أكتوبر الجاف، بما يساهم في تعظيم حجم المنقول بالسكك الحديدية من ميناء الإسكندرية وتقليل الضغط على شبكة الطرق الحالية، فضلا عن المساهمة في تطبيق منظومة النقل الأخضر وفقا لرؤية القيادة السياسية، ومنع تكدس الشاحنات على بوابات الميناء، مما يؤدى إلى تسهيل حركة الدخول والخروج من الميناء.

ومن المخطط في الفترة الأولى من التشغيل قيام الناقل بتوفير ما بين 1 إلى 3 قطارات أسبوعيا إلى أن تصل إلى ما بين 3 إلى 5 قطارات- يوميا، بسعة (250) حاوية مكافئة من جميع الموانئ ميناء دمياط، ميناء 6 أكتوبر الجاف، العاشر من رمضان، ميناء بورسعيد، ميناء السخنة، كما يجري حاليا الانتهاء من وضع تصور نهائي لمتطلبات التشغيل وخطة العمل والنموذج المالي والمعدات المطلوبة في الفترة القادمة بالتعاون مع الجانب الفرنسي مشغل المحطة (CMA CGM).