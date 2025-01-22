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موقع ليدي جاجا الإلكتروني يبدأ العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

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موقع ليدي جاجا الإلكتروني يبدأ العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

موقع ليدي جاجا الإلكتروني يبدأ العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:08 مساءً - ليدي جاجا، بدأ الموقع الإلكتروني الخاص بالمغنية الشهيرة ليدي جاجا، في العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد، في 27 يناير الجاري.

ليدي جاجا تتعاون مع بيجي جو

 وذكرت تقارير صحفية، أن ليدي جاجا، تعاونت مع، بيجي جو، في إنتاج أغنيتين خلال جلسات عمل جمعت بينهم في عام 2023.

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وأوضحت التقارير، أن الأغنية الأولى مع جوقة جذابة، والأغنية الثانية أكثر صقلًا، وروحانية، وسريالية، مع إيقاعات أخف وأوتار سماوية.

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وأشارت التقارير، أنه من غير المؤكد ما إذا كانت جاجا ستستخدم أي من الأغنيتين في ألبومها الجديد، أم أن بيجي جو ستستخدمها في مشروع منفصل خاص بها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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