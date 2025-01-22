بحضور الرئيس السيسي، برنامج حفل عيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:35 صباحاً - وصل الرئيس السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ليشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ73.

واستقبل الرئيس السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حيث تم استعراض حرس الشرف كما تم عزف السلام الجمهوري.

ووضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة كما تم عزف سلام الشهيد.

وتشهد القيادة السياسية وكبار رجال الدولة والقيادات الدينية والحزبية الاحتفال.

ومن المقرر أن يشهد الحفل عروض فنية وتاريخية عن دور الشرطة على امتداد مراحل النضال الوطني المصري وكيف كان أبناء رجال الشرطة دوما في طليعة المخلصين تسبق أرواحهم أجسادهم في كل موجة وطنية تكافح من أجل سيادة الوطن ورفعته وأن الشرطة ظلت جزءا أصيلا من هذا الشعب العظيم تقدم في كل مرحلة ومعركة خاضها عبر التاريخ العديد من البطولات تجسيدا لحقيقة أن مصر محفوظة بوعد ربها وتضحيات أبنائها وهم لها فداء فضلا عن سرد حكايات أبطال الشرطة وحكايات الشعب.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي المجلس الأعلي للشرطة.

كما أنه من المقرر أن تكرم القيادة السياسية عددا من أسر شهداء الشرطة والقيادات الأمنية تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.

ويلقي وزير الداخلية كلمة خلال الحفل كما من المقرر أن يختتم الحفل بكلمة للرئيس السيسي.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجاري بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التي سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.

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