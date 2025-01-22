الأونروا: تطورات الأحداث بالضفة الغربية تهدد وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:08 مساءً - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان اليوم الأربعاء، إن التطورات بالضفة الغربية تهدد بزعزعة وقف إطلاق النار الهش في غزة، مشيرة إلى أنها خلال الأيام الماضية لم تتمكن من تقديم خدماتها بشكل كامل في مخيم جنين.

الأونروا تحذر من الأوضاع في الضفة الغربية

وفي السياق ذاته حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبها في قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية في الضفة الغربية

جاء ذلك في منشور على منصة إكس علقت فيه على الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مخيم جنين بالضفة الغربية.

الأونروا: يجب استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 35 مصابا آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوات الشاباك، ببدء تنفيذ عملية في مدينة جنين الفلسطينية بزعم "مكافحة الإرهاب".

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