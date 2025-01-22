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وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي - أخبار كلمتك

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وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي - أخبار كلمتك

وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:36 صباحاً - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مشروع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي، يهدف لتحسين كفاءة استخدام وإدارة الموارد المائية المتاحة لأغراض الزراعة وتحسين الإنتاجية الزراعية بمناطق الدلتا والصعيد في مصر، كما يهدف إلى استخدام تقنيات الري والممارسات الزراعية الذكية لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائي بتقنيات ذكية مناخيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة تقدم سير العمل في مشروع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي، والجاري تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والحكومة الإسبانية.

وقال الدكتور سويلم، إن المشروع سيدعم عملية الرقمنة في متابعة منظومة الري لمساعدة المزارعين على الاستخدام الفعال للموارد، كما يعزز المشروع من التبادل المستمر للمعرفة حول أنظمة الري الإسبانية.

وأضاف أن وزارة الري وضعت خطة طويلة الأجل لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه، مع السعي لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة في مجال المياه، مثل الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجالي الري الحديث والري الذكي، بالإضافة إلى التجارب الإسبانية الناجحة في تفعيل روابط مستخدمي المياه، والتي تسعى مصر للاستفادة منها لمواجهة التحدي الخاص بتفتت الملكية الزراعية بالشكل الذي يعزز من النهج التشاركي في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية، وتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه واتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة استخدام مياه الري وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والحفاظ على نوعية المياه.

ووجه الدكتور سويلم، بمتابعة تنفيذ أنشطة ومكونات المشروع المختلفة طبقا لخطة العمل الموضوعة والإطار الزمني المعتمد لتنفيذ مكونات المشروع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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