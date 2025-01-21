جدول ندوات دار الكتب والوثائق القومية في معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:31 مساءً - تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددا من الندوات لمناقشة بعض من إصداراتها، ضمن فعاليات قطاعات وزارة الثقافة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقرر إقامته يوم الخميس القادم.

ويفتتح الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية الفعاليات يوم الأحد 26 يناير الجاري في قاعة العرض بالمعرض.

وقالت دار الكتب في بيان إنه سيتم مناقشة 6 كتب، وهي «المختار من المنتسب والمغترب في لغة العرب»، «معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية»، و«حركة النشر النقدي للنصوص بين المستعربين والمشارقة»، و«الشيخ محمد مصطفى المراغي في مرأة صحيفة الأهرام»، و«الأصول النحوية بين سيبويه والأخفش الأوسط (دراسة مقارنة)، و«العنوان في ضبط المواليد ووفيات أهل الزمان».

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

وتبدأ فعاليات معرض القاهرة للكتاب 2025 بداية من يوم الخميس الموافق 23 يناير، وتستمر حتى يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، بمركز مصر الدولي للمؤتمرات في التجمع الخامس.