الرياضة - 10:06 - تهديدات ترامب الجمركية تخفض الدولار الكندي والبيزو المكسيكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:06 صباحاً - انخفض سعر الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، في بداية تعاملات اليوم (الثلاثاء) بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل تنصيبه أمس والتي أشار فيها إلى خطط لفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك.

وقال ترامب إنه يدرس فرض رسوم جمركية إضافية بنحو 25%، والتي قد يتم الإعلان عنها في الأول من فبراير المقبل، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وعقب تلك التصريحات، تراجع كلٌ من البيزو المكسيكي والدولار الكندي بشكل حاد، مما ساهم في تعافي الدولار وتقليص خسائره التي تكبدها أمس الاثنين.

وقفز الدولار الأمريكي بنسبة 1.2% ليصل إلى 20.7126 بيزو، وبلغ سعر العملة الخضراء مقابل الدولار الكندي 1.442 دولار كندي.

وتعكس هذه الانخفاضات مخاوف المستثمرين بشأن التأثير السلبي المحتمل لمثل هذه التعريفات الجمركية على اقتصادي البلدين، اللذين تربطهما علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الخضراء، مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2٪، متعافيًا من الخسائر السابقة. وقد دعم هذا الانتعاش التعريفات الجمركية المتوقعة، فضلاً عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وأشار محللون بسوق العملات إلى أن التعريفات الجمركية المقترحة قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وتدفقات التجارة، مما يؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات.

وقد يواجه قطاع الطاقة، على وجه الخصوص، تحديات كبيرة، نظراً لدور كندا كمورد رئيسي للنفط إلى الولايات المتحدة.