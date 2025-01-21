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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:20 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويشهد اليوم الثلاثاء عددا من المباريات الهامة في دوري الأبطال على رأسها مباراة برشلونة ضد بنفيكا وليفربول ضد ليل الفرنسي وأتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن وجاءت مواعيد المباريات والقنوات الناقلة كالتالي.. 

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 

موناكو ضد أستون فيلا  الساعة 7:45 مساء على قناة  beIN Sports 1

أتالانتا ضد شتورم جراتس الساعة  7:45 مساء على قناة  beIN Sports 2

بنفيكا ضد برشلونة الساعة  10:00 مساء على قناة  beIN Sports 1

ليفربول ضد ليل الساعة  10:00 مساء على قناة  beIN Sports 2

أتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن الساعة  10:00 مساء على قناة  beIN Sports 3

كلوب بروج ضد يوفنتوس الساعة   10:00 مساء على قناة  beIN Sports 4

براتيسلافا ضد شتوتجارت الساعة  10:00 مساء على قناة  beIN Sports 5

بولونيا ضد بوروسيا دورتموند الساعة  10:00 مساء علي قناة  beIN Sports 6

النجم الأحمر ضد آيندهوفن الساعة  10:00 مساء علي قناة  beIN Sports 7

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

 

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

 

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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