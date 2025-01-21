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تعليق جديد على قرار منع حمل السلاح في عدن - أخبار كلمتك

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تعليق جديد على قرار منع حمل السلاح في عدن - أخبار كلمتك

تعليق جديد على قرار منع حمل السلاح في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:52 مساءً - كلمتك/ خاص

علق الخبير العسكري خالد النسي على قرار منع السلاح في عدن.

وقال النسي:  ‏منع حمل السلاح في العاصمة عدن قرار ممتاز يعزز ترسيخ الأمن في المحافظة ونحن معه بالمطلق ولكن ليس بالطريقة التي يتم التعامل بها مع السلاح المصادر والذي يتم تدميره في نفس اللحظة وهذا خطأ كبير يرتكب من قبل القوات الأمنية ،

واختتم: السلاح بالإمكان مصادرته والاستفادة منه في دعم الجبهات أو توريده إلى مخازن أسلحة والبحث في إمكانية إعادته إلى اصحابه إذا يثبت أنهما عسكريين ينتمون لجبهات مدافعة عن الجنوب مع الالتزام بعدم الخروج به إلى الشارع وإذا كانوا غير عسكريين يتم مصادرته والاستفادة منه

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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