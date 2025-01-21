تعليق جديد على قرار منع حمل السلاح في عدن - أخبار كلمتك

علق الخبير العسكري خالد النسي على قرار منع السلاح في عدن.

وقال النسي: ‏منع حمل السلاح في العاصمة عدن قرار ممتاز يعزز ترسيخ الأمن في المحافظة ونحن معه بالمطلق ولكن ليس بالطريقة التي يتم التعامل بها مع السلاح المصادر والذي يتم تدميره في نفس اللحظة وهذا خطأ كبير يرتكب من قبل القوات الأمنية ،

واختتم: السلاح بالإمكان مصادرته والاستفادة منه في دعم الجبهات أو توريده إلى مخازن أسلحة والبحث في إمكانية إعادته إلى اصحابه إذا يثبت أنهما عسكريين ينتمون لجبهات مدافعة عن الجنوب مع الالتزام بعدم الخروج به إلى الشارع وإذا كانوا غير عسكريين يتم مصادرته والاستفادة منه