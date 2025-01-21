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الكشف عن سبب ارتفاع اسعار القات في عدن لارقام قياسية - أخبار كلمتك

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الكشف عن سبب ارتفاع اسعار القات في عدن لارقام قياسية - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب ارتفاع اسعار القات في عدن لارقام قياسية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:32 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحافي المتخصص بالشؤون الاقتصادية ماجد الداعري ان ارتفاع أسعار القات خلال أشهر الشتاء أمر معتاد لجملة من الأسباب الطبيعية.
واضاف:وأن المزارعين"يرفعون الأسعار لتعويض خسائرهم من موردي القات بالجملة قبل أن يقوم الموردون بتعويض مادفعوه للمزارعين برفع سعره على المستهلك النهائي"..
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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