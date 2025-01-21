قال الصحافي المتخصص بالشؤون الاقتصادية ماجد الداعري ان ارتفاع أسعار القات خلال أشهر الشتاء أمر معتاد لجملة من الأسباب الطبيعية.
واضاف:وأن المزارعين"يرفعون الأسعار لتعويض خسائرهم من موردي القات بالجملة قبل أن يقوم الموردون بتعويض مادفعوه للمزارعين برفع سعره على المستهلك النهائي"..
الكشف عن سبب ارتفاع اسعار القات في عدن لارقام قياسية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:32 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحافي المتخصص بالشؤون الاقتصادية ماجد الداعري ان ارتفاع أسعار القات خلال أشهر الشتاء أمر معتاد لجملة من الأسباب الطبيعية.
قال الصحافي المتخصص بالشؤون الاقتصادية ماجد الداعري ان ارتفاع أسعار القات خلال أشهر الشتاء أمر معتاد لجملة من الأسباب الطبيعية.
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