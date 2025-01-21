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الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

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الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:20 صباحاً - ترتيب الدوري المصري، يتصدر الأهلي قمة ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز قبل إنطلاق مباريات الجولة التاسعة.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- الأهلي 18 نقطة 
2- الزمالك 17 نقطة
3- بيراميدز 17 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة
5- المصري البورسعيدي 15 نقطة
6- زد اف سي 13 نقطة
7- البنك الأهلي 11 نقطة
8- بتروجيت 10 نقاط
9- فاركو 10 نقاط
10- الإسماعيلي 9 نقاط
11- الاتحاد السكندري 9 نقاط
12- سموحة 8 نقاط
13- طلائع الجيش 8 نقاط
14- غزل المحلة 8 نقاط
15- إنبي 7 نقاط
16- حرس الحدود 6 نقاط
17- الجونة 6 نقاط
18- مودرن سبورت 4 نقاط
 

 

جدول ترتيب الدوري المصري 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة 
 

الجونة ضد البنك الأهلي الساعة  4:00 مساءا  على قناة  OnTime Sports 1

غزل المحلة ضد حرس الحدود الساعة 4:00 مساء على قناة OnTime Sports 2

الإسماعيلي ضد سموحة الساعة  7:00 مساء على قناة OnTime Sports 1

إنبي ضد طلائع الجيش الساعة 7:00 مساء على قناة OnTime Sports 2

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعتين 4 و7 مساء بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء.

مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري 

الثلاثاء 21 يناير

غزل المحلة ضد حرس الحدود..4 عصرًا

الجونة ضد البنك الاهلى..4 عصرًا

الاسماعيلى ضد سموحة..7 مساء

انبى ضد طلائع الجيش..7 مساء

الاربعاء 22 يناير

فاركو ضد الاهلى..4 عصرًا

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

زد اف سى ضد بيراميدز..7 مساء

الخميس 23 يناير

بتروجت ضد المصري البورسعيدى..4 عصرًا

مودرن سبورت ضد الزمالك..7 مساء 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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