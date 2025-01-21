موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:45 صباحاً - الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام فاركو غدا الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر غد الأربعاء الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة مؤخرا أمام أورلاندو الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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