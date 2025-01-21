مذيع بقناة اماراتية:قد تنتهي سلطة القيادات في الجنوب الى الابد وبهذه الطريقة وبعد سقوط الاسد - أخبار كلمتك

مذيع بقناة اماراتية:قد تنتهي سلطة القيادات في الجنوب الى الابد وبهذه الطريقة وبعد سقوط الاسد - أخبار كلمتك

لاول مرة.. جرحى بهجوم مسلح في سقطرى. - أخبار كلمتك

لاول مرة.. جرحى بهجوم مسلح في سقطرى. - أخبار كلمتك

الحوثيين يقدمون مقترحا للشرعية بشان هذه الصفقة - أخبار كلمتك

الحوثيين يقدمون مقترحا للشرعية بشان هذه الصفقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - فلكيا.. أول أيام شهر رمضان 2025 وموعد إجازة عيد الفطر المبارك - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - فلكيا.. أول أيام شهر رمضان 2025 وموعد إجازة عيد الفطر المبارك - أخبار كلمتك

القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية - أخبار كلمتك

القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: 12 ألف وافد من 50 دولة تلقوا العلاج في منشآت الهيئة خلال 2024 - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: 12 ألف وافد من 50 دولة تلقوا العلاج في منشآت الهيئة خلال 2024 - أخبار كلمتك

البحث العلمي تنظم ورشة عمل لخارطة طريق "استدامة مشروعات حياة كريمة وأثرها التنموي" - أخبار كلمتك

البحث العلمي تنظم ورشة عمل لخارطة طريق "استدامة مشروعات حياة كريمة وأثرها التنموي" - أخبار كلمتك

مستجدات جهود مصر للتحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

مستجدات جهود مصر للتحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: 12 ألف أجنبي تلقوا العلاج خلال 2024 وخطة طموحة لتعزيز السياحة العلاجية - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: 12 ألف أجنبي تلقوا العلاج خلال 2024 وخطة طموحة لتعزيز السياحة العلاجية - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يكشف أهمية برامج تحفيز الطيران في زيادة حركة السياحة الوافدة - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يكشف أهمية برامج تحفيز الطيران في زيادة حركة السياحة الوافدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:46 - عمر مرموش يوقع لـ مانشستر سيتي اليوم براتب ضخم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:46 - عمر مرموش يوقع لـ مانشستر سيتي اليوم براتب ضخم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - عمر مرموش يوقع لـ مانشستر سيتي اليوم براتب ضخم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:46 صباحاً - أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، أن مانشستر سيتي سيتعاقد رسميًا مع عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، اليوم الثلاثاء.

وذكر رومانو، أن مرموش سيخضع للفحص الطبي في مانشستر سيتي يوم الثلاثاء قبل توقيع عقده والتوقيع رسميًا للنادي.

توصل فريق بيب جوارديولا إلى اتفاق كامل للحصول على توقيع مرموش البالغ من العمر 25 عامًا مقابل 75 مليون يورو مبدئيًا من فرانكفورت، مع 5 ملايين يورو إضافية كإضافات.

راتب عمر مرموش في مانشستر سيتي

سيوقع المهاجم المصري عقدًا حتى عام 2030 بقيمة 16-17 مليون يورو سنويًا.

سيكون ثالث صفقة كبرى لمانشستر سيتي في انتقالات يناير إلى جانب عبد القادر خوسانوف من لانس وشاب بالميراس فيكتور ريس.

كان الهدف الرئيسي لمانشستر سيتي هذا الشهر هو عمر مرموش، حيث دخل فريق بيب جوارديولا في مفاوضات مع فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة للتوقيع مع الدولي المصري.

أثبت مرموش نفسه كواحد من أبرز اللاعبين في أوروبا هذا الموسم.

وسجل عمر مرموش 20 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، ومن المتوقع أن يلعب دورًا مشابهًا للدور الذي أتقنه جوليان ألفاريز في مانشستر سيتي.

فقط محمد صلاح قدم مساهمات أكثر في الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الآن، وسيحرص مرموش على إحداث تأثير مماثل لمواطنه المصري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

3 صفقات قوية لمانشستر سيتي في يناير

كان مانشستر سيتي حريصًا على تعزيز صفوفه بعد تراجع مستواه الأخير وقد ينتهي به الأمر إلى إنفاق أكثر من 120 مليون يورو على انتقالاته بمجرد الانتهاء من صفقات ريس وخوسانوف.

بعد أن جلب سافينيو مقابل 25 مليون يورو فقط وإلكاي جوندوجان في صفقة انتقال مجانية خلال الصيف، ينفق مانشستر سيتي الأموال لتجديد شباب فريقه.

كما أنهم مهتمون بالتعاقد مع نجم يوفنتوس أندريا كامبياسو، بالإضافة إلى لاعب خط وسط مركزي قبل نهاية فترة الانتقالات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

كهربا يكشف أسباب توتر علاقته مع كولر (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق