الرياضة - 09:46 - عمر مرموش يوقع لـ مانشستر سيتي اليوم براتب ضخم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:46 صباحاً - أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، أن مانشستر سيتي سيتعاقد رسميًا مع عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، اليوم الثلاثاء.

وذكر رومانو، أن مرموش سيخضع للفحص الطبي في مانشستر سيتي يوم الثلاثاء قبل توقيع عقده والتوقيع رسميًا للنادي.

توصل فريق بيب جوارديولا إلى اتفاق كامل للحصول على توقيع مرموش البالغ من العمر 25 عامًا مقابل 75 مليون يورو مبدئيًا من فرانكفورت، مع 5 ملايين يورو إضافية كإضافات.

راتب عمر مرموش في مانشستر سيتي

سيوقع المهاجم المصري عقدًا حتى عام 2030 بقيمة 16-17 مليون يورو سنويًا.

سيكون ثالث صفقة كبرى لمانشستر سيتي في انتقالات يناير إلى جانب عبد القادر خوسانوف من لانس وشاب بالميراس فيكتور ريس.

كان الهدف الرئيسي لمانشستر سيتي هذا الشهر هو عمر مرموش، حيث دخل فريق بيب جوارديولا في مفاوضات مع فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة للتوقيع مع الدولي المصري.

أثبت مرموش نفسه كواحد من أبرز اللاعبين في أوروبا هذا الموسم.

وسجل عمر مرموش 20 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، ومن المتوقع أن يلعب دورًا مشابهًا للدور الذي أتقنه جوليان ألفاريز في مانشستر سيتي.

فقط محمد صلاح قدم مساهمات أكثر في الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الآن، وسيحرص مرموش على إحداث تأثير مماثل لمواطنه المصري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

3 صفقات قوية لمانشستر سيتي في يناير

كان مانشستر سيتي حريصًا على تعزيز صفوفه بعد تراجع مستواه الأخير وقد ينتهي به الأمر إلى إنفاق أكثر من 120 مليون يورو على انتقالاته بمجرد الانتهاء من صفقات ريس وخوسانوف.

بعد أن جلب سافينيو مقابل 25 مليون يورو فقط وإلكاي جوندوجان في صفقة انتقال مجانية خلال الصيف، ينفق مانشستر سيتي الأموال لتجديد شباب فريقه.

كما أنهم مهتمون بالتعاقد مع نجم يوفنتوس أندريا كامبياسو، بالإضافة إلى لاعب خط وسط مركزي قبل نهاية فترة الانتقالات.