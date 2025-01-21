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ترامب يوقع أمرا بتعليق المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما - أخبار كلمتك

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ترامب يوقع أمرا بتعليق المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا بتعليق المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:15 صباحاً - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًّا يقضي بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية مؤقتا لمدة 90 يوما، وذلك لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى توافقها مع أهداف سياساته.

ولم يتضح على الفور مقدار المساعدات التي ستتأثر بشكل مبدئي بهذا القرار، لأن تمويل العديد من البرامج قد تم تخصيصه مسبقا من قبل الكونجرس وهو ملزم بالصرف، إن لم يكن قد تم صرفه بالفعل.

وجاء في نص الأمر التنفيذي، وهو واحد من العديد من الأوامر التي وقعها ترامب في يومه الأول بعد عودته إلى منصبه، أن "قطاع المساعدات الخارجية والبنية البيروقراطية المرتبطة به لا يتماشى مع المصالح الأمريكية، وفي كثير من الأحيان يتعارض مع القيم الأمريكية"، كما أشار إلى أن هذه المساعدات "تسهم في زعزعة السلام العالمي من خلال الترويج لأفكار في الدول الأجنبية تتعارض بشكل مباشر مع العلاقات الداخلية والخارجية المتناغمة والمستقرة بين الدول".

وعليه، أعلن ترامب أنه "لن يتم صرف أي مساعدات خارجية أمريكية بشكل لا يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لرئيس الولايات المتحدة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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