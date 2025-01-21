عشرات المصابين في زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب تايوان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 08:05 صباحاً - زلزال تايوان، ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر جنوب تايوان فجر اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 27 شخصا، ووقوع أضرار مادية.

زلزال بلغت قوته 6.4 درجة يضرب جنوب تايوان



وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان: إن الزلزال وقع في الساعة 12:17 صباحا وكان مركزه على بعد 38 كيلومترا جنوب شرقي مقاطعة تشيايي وعلى عمق 10 كيلومترات.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن شدة الزلزال بلغت 6 درجات.

ووردت تقارير متفرقة عن أضرار طفيفة إلى متوسطة في مدينتي تشيايي وتاينان.

عشرات الإصابات في زلزال تايوان

وأشارت إدارة الإطفاء في تايوان إلى أن 27 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات طفيفة ومن بينهم ستة أشخاص تم إنقاذهم من منزل منهار في منطقة نانشي بمدينة تاينان، ووردت أنباء عن تضرر جسر على طريق سريع إقليمي.

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات، رغم أن عمال الإنقاذ مازالوا يقيمون حجم الأضرار.

حزام النار



وفي أبريل الماضي، ضرب زلزال بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي الجبلي للجزيرة في هوالين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة أكثر من 1000 آخرين. وتبع الزلزال الأقوى منذ 25 عاما مئات الهزات الارتدادية.

وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار" التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.

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