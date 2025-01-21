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المصرية للاتصالات توقع بروتوكول تعاون مع شركة تطوير عقارى لتوفير خدمات المدن الذكية - أخبار كلمتك

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المصرية للاتصالات توقع بروتوكول تعاون مع شركة تطوير عقارى لتوفير خدمات المدن الذكية - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات توقع بروتوكول تعاون مع شركة تطوير عقارى لتوفير خدمات المدن الذكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:45 صباحاً - وقعت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، بروتوكول تعاون مع راق للتطوير العقاري، يتم بموجبه دمج أحدث تقنيات الاتصالات المتكاملة والمدن الذكية في جميع مشروعات الشركة.

توقيع بروتوكول التعاون 

وقع البروتوكول كلًا من الدكتور وائل أبو السعود، رئيس مجلس إدارة شركة راق  و أحمد السكوت، رئيس قطاعات عملاء الشركات بشركة "وي"، بحضور نخبة من المسؤولين من كلا الشركتين.


قال أبو السعود: “هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في قطاع العقارات المصري، ونحن فخورون بهذه الشراكة مع الشركة  المصرية للاتصالات، والتي ستساهم في تحويل مشاريعنا إلى مدن ذكية تتمتع ببنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة”.

ومن جانبه، قال أحمد السكوت، إن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة المصرية للاتصالات بدعم التحول الرقمي في مصر.

تسريع وتيرة التحول الرقمي 

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 أضاف: “نحن نؤمن بأن التعاون مع شركات عقارية رائدة  سيساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري، وتوفير حياة أكثر راحة ورفاهية للمواطنين”.

وأكد الدكتور أحمد البدري المدير العام للشركة أنه لا غنى عن التطور التكنولوجي الذكي لتقديم مستوى متميز وغير مسبوق للسكن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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