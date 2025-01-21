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أحمد سعد وتامر عاشور يعيدان للكاسيت هيبته وأنغام تكرر التحدي، والجمهور: زهقنا من السينجل - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:20 صباحاً - ألبوم تامر عاشور وأحمد سعد، قدم النجمان أحمد سعد وتامر عاشور خلال الأيام الماضية وجبة دسمة في الساحة الغنائية، حيث قدم الأول ألبوم حبيبنا وتضمن 9 أغاني، بينما  طرح الأخير  ألبوم ياه واشتمل على 12 أغنية مختلفة 

ألبوم تامر عاشور وأحمد سعد 

وشهدت الساحة الفنية مباراه قوية بين الألبومين واستطاعت أغانيهما خطف التريند في وقت قياسي، وبشهادة الجمهور الذي أكد أن هذين الألبومين احترما  أذن المستمع من حيث اختيارات وألحان الأغاني، كما إن معظم جمهور النجمين أكد أن الثنائي أعادا زمن الكاسيت من جديد قي شكل ألبوم، في ظل سيطرة السينجل علي السوق بالوقت الحالي بعد ذهاب معظم النجوم إلي هذا الاتجاه. 

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ألبوما أحمد سعد وتامر عاشور تسبب في مطالبة الجمهور الحدة من طرح الأغاني بشكل سينجل، والذهاب إلي طرح الأغاني في شكل الألبوم كامل، كما أعتادت الساحة الغنائية خلال السنوات الماضية 

و المفاجاة أن الفنانة أنغام أيضا قررت السير من جديد علي خطي تامر عاشور وأحمد سعد، حيث بدأت التحضيرات علي ألبومها الجديد التي تتعاون فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقي في مصر ومنهم: أمير طعيمة وأكرم حسني الذي أثبت موهبته في كتابة الأغاني.

وحرص  أحمد سعد، على تهنئة  تامر عاشور بعد طرحه لأحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “ياه”، الذي طرحه على جميع المنصات، مشيدًا بأغانيه المميزة.

في هذا السياق، شارك أحمد سعد بوستر الألبوم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام عبر خاصية الإستوري، وجاء بتعليق: “تامر عاشور عامل عظمة ما شاء الله أنا مستمتع”.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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