الرياضة - 12:26 - موعد إعلان نتيجة حجز شقق «سكن لكل المصريين 5.. ورابط تقديم التظلمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:26 مساءً - انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي من استقبال طلبات حجز شقق سكن لكل المصريين عبر موقعه الإلكتروني، وينتظر الكثير من المواطنين موعد إعلان نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين، بالإضافة إلى رابط التقديم على التظلمات.

موعد إعلان نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5

تستعرض كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد إعلان نتيجة حجز سكن لكل المصريين 5، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

حجز شقق سكن لكل المصريين 5

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انفوجراف، موضحا من خلاله عدد المتقدمين لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، حيث تم بيع نحو 762 ألفا و479 كراسة شروط، إضافة لسداد 589 ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز، كما أشار إلى أن 571 ألف مواطن سجلوا على الموقع الإلكتروني للصندوق.

موعد إعلان نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بعد أسبوعين من انتهاء الحجز بالكامل، حيث سيتم تحديد أولويات الحجز لكل المتقدمين.

فئات لها الأولوية في الحصول على شقق سكن لكل المصريين 5

- المتزوج ويعول.

- المتزوج ولا يعول.

- الأرملة أو الأرمل ويعول.

- الأولوية للأسرة الأقل عددًا.

- المطلقة أو المطلق ويعول.

- الأعزب ويشمل المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول.

-الأولوية تُمنح للأسرة ذات العدد الأقل، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

طريقة معرفة نتيجة تقديم شقق سكن لكل المصريين 5

ويمكن للمتقدمين لحجز شقق الإسكان معرفة حالة الطلب وكيفية التعامل عليه من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي والتي تشمل الآتي:

- صفحة فيسبوك أو الموقع الإلكتروني.

- منصة الشكاوى والمقترحات.

- الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 5

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي من هنــــــــــــا.

2- اختيار «الاستعلام عن نتائج سكن لكل المصريين 5.

3- إدخال البيانات المطلوبة: «الرقم القومي وبيانات الحجز».

4- فور إعلان النتيجة تظهر عبر الموقع الإلكتروني.