حماس تكشف تفاصيل الدفعة الثانية من تسليم الرهائن - أخبار كلمتك

حماس تكشف تفاصيل الدفعة الثانية من تسليم الرهائن - أخبار كلمتك

أونروا: إعادة إعمار غزة يفوق قدراتنا بسبب تدمير كل مقومات الحياة بالقطاع - أخبار كلمتك

أونروا: إعادة إعمار غزة يفوق قدراتنا بسبب تدمير كل مقومات الحياة بالقطاع - أخبار كلمتك

بنك مصر يوقع عقد "تمكين 2" مع جهاز تنمية المشروعات - أخبار كلمتك

بنك مصر يوقع عقد "تمكين 2" مع جهاز تنمية المشروعات - أخبار كلمتك

الخطيب يلتقي رئيس شركة "سابانجي القابضة" لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار في مصر - أخبار كلمتك

الخطيب يلتقي رئيس شركة "سابانجي القابضة" لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار في مصر - أخبار كلمتك

تعليق جديد على قرار منع حمل السلاح في عدن - أخبار كلمتك

تعليق جديد على قرار منع حمل السلاح في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كسر عضم».. عاصي الحلاني يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كسر عضم».. عاصي الحلاني يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

تفاصيل زيادة معاشات المهن النقابية 2025 - أخبار كلمتك

تفاصيل زيادة معاشات المهن النقابية 2025 - أخبار كلمتك

الأسبوع المقبل.. موعد إجازة 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الأسبوع المقبل.. موعد إجازة 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر تتطلع للتعاون مع أكسيونا إنيرجيا الإسبانية في مجال تحلية المياه - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر تتطلع للتعاون مع أكسيونا إنيرجيا الإسبانية في مجال تحلية المياه - أخبار كلمتك

التموين: إطلاق القافلة الحادية عشر لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية قريبا - أخبار كلمتك

التموين: إطلاق القافلة الحادية عشر لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية قريبا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:26 - موعد إعلان نتيجة حجز شقق «سكن لكل المصريين 5.. ورابط تقديم التظلمات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:26 - موعد إعلان نتيجة حجز شقق «سكن لكل المصريين 5.. ورابط تقديم التظلمات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - موعد إعلان نتيجة حجز شقق «سكن لكل المصريين 5.. ورابط تقديم التظلمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:26 مساءً - انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي من استقبال طلبات حجز شقق سكن لكل المصريين عبر موقعه الإلكتروني، وينتظر الكثير من المواطنين موعد إعلان نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين، بالإضافة إلى رابط التقديم على التظلمات.

موعد إعلان نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5

تستعرض كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد إعلان نتيجة حجز سكن لكل المصريين 5، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

حجز شقق سكن لكل المصريين 5

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انفوجراف، موضحا من خلاله عدد المتقدمين لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، حيث تم بيع نحو 762 ألفا و479 كراسة شروط، إضافة لسداد 589 ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز، كما أشار إلى أن 571 ألف مواطن سجلوا على الموقع الإلكتروني للصندوق.

شقق الإسكان

موعد إعلان نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بعد أسبوعين من انتهاء الحجز بالكامل، حيث سيتم تحديد أولويات الحجز لكل المتقدمين.

شقق الإسكان

فئات لها الأولوية في الحصول على شقق سكن لكل المصريين 5

- المتزوج ويعول.

- المتزوج ولا يعول.

- الأرملة أو الأرمل ويعول.

- الأولوية للأسرة الأقل عددًا.

- المطلقة أو المطلق ويعول.

- الأعزب ويشمل المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول.

-الأولوية تُمنح للأسرة ذات العدد الأقل، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

شقق الإسكان

طريقة معرفة نتيجة تقديم شقق سكن لكل المصريين 5

ويمكن للمتقدمين لحجز شقق الإسكان معرفة حالة الطلب وكيفية التعامل عليه من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي والتي تشمل الآتي:

- صفحة فيسبوك أو الموقع الإلكتروني.

- منصة الشكاوى والمقترحات.

- الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق.

شقق الإسكان

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 5

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي من هنــــــــــــا.

2- اختيار «الاستعلام عن نتائج سكن لكل المصريين 5.

3- إدخال البيانات المطلوبة: «الرقم القومي وبيانات الحجز».

4- فور إعلان النتيجة تظهر عبر الموقع الإلكتروني.

اقرأ أيضاً
شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. موعد الإعلان عن نتيجة حجز شقق «سكن لكل المصريين 5

بيان عاجل من وزير الإسكان بشأن شقق «سكن لكل المصريين 5

بعد مد فترة التسجيل.. موعد ظهور نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:01 - ترامب: سيتم إلغاء 80 أمرا تنفيذيا اتخذتها إدارة بايدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق