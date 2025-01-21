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الرياضة - 03:46 - اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل «صلة رحم» على mbc مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:46 - اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل «صلة رحم» على mbc مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل «صلة رحم» على mbc مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:46 مساءً - تبدأ مجموعة قنوات mbc مصر، اليوم الثلاثاء، العرض الأول لمسلسل «صلة رحم» بطولة النجم إياد نصار، وذلك بعد ما حقق نجاحا في موسم مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم، يتكون من عدد من القصص الرئيسية، المأخوذة من أحداث حقيقية، قرأتها في صفحات الحوادث والأخبار التي تحمل حكايات، وهي مستمدة من الواقع الذي نعيشه، كما أن العمل يطرح فرضية رئيسية وهي التدخل في حياة الآخرين والكوارث التي تنتج عنها.

مسلسل صلة

وتدور أحداثه في مناطق كثيرة من مصر حيث تم تصوير عدد من مشاهده في الصعيد وتشهد الفترة المقبلة تصوير عدد من مشاهده الخارجية في الدلتا والإسكندرية والقاهرة، وجزء آخر في الواحات،

أبطال مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم، من إﺧﺮاﺝ تامر نادي وكريم مدحت مخرج منفذ وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد هشام عبية، ومن بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة وسلوى محمد علي وعابد عناني.

مواعيد عرض مسلسل صلة رحم

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل صلة رحم، يوميا في تمام الساعة 9 مساء، عبر قناة mbc مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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