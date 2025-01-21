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الرياضة - 03:46 - استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي من منصبه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:46 - استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي من منصبه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي من منصبه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:46 مساءً - أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هارتسي هاليڤي، استقالته من منصبه على أن تدخل حيز التنفيذ في السادس من مارس المقبل، وجاء ذلك في نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال موقع والا الإسرائيلي، في أبريل الماضي، إن الجيش الإسرائيلي، قرر إجراء عدد من التعديلات في القيادات العليا للجيش، والتي ستشمل تغيير رئيس الأركان هارتسي هاليفي نائب رئيس الأركان، قائد القيادة المركزية، قائد القوات الجوية والبحرية، منسق العمليات الحكومية في المناطق، قائد الوحدة 8200، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أهارون حاليفا رئيس الاستخبارات العسكرية، قد تقدم باستقالته في ابريل الماضي لرئيس الأركان، على خلفية الفشل في التنبؤ بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، على أن تدخل الاستقالة حيز التنفيذ بعد 3 أسابيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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