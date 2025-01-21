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الرياضة - 02:51 - عيار 24 بـ 85.95.. سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:51 - عيار 24 بـ 85.95.. سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - عيار 24 بـ 85.95.. سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:51 مساءً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في ختام التعاملات، وذلك وفقاً لآخر تحديث بـ أسعار الذهب في سوق الصاغة.

سعر الذهب بالدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب بالدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بالدولار
سعر الذهب بالدولار

سعر الذهب عيار 24 بالدولار

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4320 جنيها، بما يعادل 85.95 دولار.

سعر الذهب عيار 22 بالدولار

سعر الذهب عيار 22، بلغ نحو 3960 جنيها، بما يعادل 78.79 دولار.

سعر الذهب عيار 21 بالدولار

سعر الذهب عيار 21، وصل نحو 3780 جنيها، بما يعادل 75.21 دولار.

سعر الذهب بالدولار
سعر الذهب بالدولار

سعر الذهب عيار 18 بالدولار

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3240 جنيها، بما يعادل 64.46 دولار.

سعر الذهب عيار 14 بالدولار

سعر الذهب عيار 14، بلغ نحو 2520 جنيها، بما يعادل 50.14 دولار.

سعر الذهب عيار 12 بالدولار

سعر الذهب عيار 12، وصل نحو 2160 جنيها، بما يعادل 42.97 دولار.

سعر الذهب بالدولار
سعر الذهب بالدولار

سعر الذهب عيار 9 بالدولار

سعر الذهب عيار 9 ، سجل نحو 1620 جنيها، بما يعادل 32.23 دولار.

سعر الجنيه الذهب بالدولار

سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 30240 جنيها، بما يعادل 601.65 دولار.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سعر أوقية الذهب، وصل نحو 2718.25 دولار للبيع، 2717.98 دولار للشراء.

سعر الذهب بالدولار
سعر الذهب بالدولار

سعر الذهب في مصر

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر، تختلف بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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