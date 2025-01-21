الرياضة - 02:51 - 29 يناير.. مؤتمر القوى الوطنية الليبية حول النظام الانتخابي وتحقيق المصالحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:51 مساءً - تعقد القوى الوطنية الليبية، يوم الأربعاء 29 يناير، مؤتمرا لبحث أطر المصالحة الوطنية بين جميع الأطياف والنظام الانتخابي.

وسيتم افتتاح المؤتمر، الذي تستمر فعالياته على مدار يومين، بكلمة لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، تليها كلمة لرئيس المفوضية للمصالحة الوطنية الدكتور الصديق خليفة حفتر.

برنامج اليوم، الأول الأربعاء 29 يناير 2025

يشهد اليوم الأول جلسات نقاشية عن التجارب الدولية ودور القوانين الانتخابية، حيث تستعرض الدكتورة Chantal Sarkis، دور الأمم المتحدة في موضوع قانون الانتخابات في ليبيا.

ويتحدث الأكاديمي الفرنسيElian Fark، عن انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية بعد ثورة 1789.

ويتطرق الدكتور فريد أيّار، رئيس أول مفوضية للانتخابات بعد حرب العراق، إلى التجارب الدولية في الانتخابات بعد نزاعات مسلحة.

ويتناول عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي، مخرجات لجنة 6+6 المتعلقة بالانتخابات.

كما يتحدث عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، عن قوانين الانتخابات المصرية قبل الثورة وبعدها.

ويحل ضيفا على المؤتمر المستشار علي همة الذي يستعرض تجربة تونس في الإنتخابات النيابية.

ويختتم اليوم بجلسة أسئلة وأجوبة، يتبادل خلالها الحاضرون وجهات النظر حول التحديات المشتركة والحلول الممكنة.

برنامج اليوم الثاني، الخميس30 يناير 2025

تشهد فعاليات اليوم الثاني كلمة لكايت سولليفان، عن مميزات قانون الانتخابات النيابية في بريطانيا

كما يتحدث رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، عن الاستعدادات اللوجستية للانتخابات في ليبيا.

ويناقش الضيف الأردني الدكتور علي همة تطور قوانين الانتخابات في الأردن والتحديات التي تواجهها.

وتتطرق رئيس مفوضية المجتمع المدني الأستاذة أبريكة بالتمر، إلى دور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية.

ويشارك الدكتور طارق الجملي، بكلمة عن النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية وسبل حلّها.

وتتحدث أسماء البرعصي، عن تأثير الإعلام ودوره والحملات الإعلانية والترويجية في الانتخابات.

ويختتم المؤتمر في يومه الثاني بالعديد من الأسئلة والأجوبة والتوصيات، حول ضرورة تحقيق المصالحة الليبية الداخلية، واستفادة البلاد من التجارب الانتخابية في الخارج وإمكانية تطبيقها داخليا لضمان تحقيق النزاهة والشفافية.