"مستثمري العاشر من رمضان" تناقش الخريطة الاستثمارية الجديدة للمدينة - أخبار كلمتك

"مستثمري العاشر من رمضان" تناقش الخريطة الاستثمارية الجديدة للمدينة - أخبار كلمتك

وزير العمل يلتقي سفير الفلبين لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير العمل يلتقي سفير الفلبين لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

زيزو يثير الجدل مجددًا بصورة عبر إنستجرام - أخبار كلمتك

زيزو يثير الجدل مجددًا بصورة عبر إنستجرام - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يوضح سبب غياب لاعب الفريق عن مران اليوم - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يوضح سبب غياب لاعب الفريق عن مران اليوم - أخبار كلمتك

طاهر محمد يخوض برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة - أخبار كلمتك

طاهر محمد يخوض برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة - أخبار كلمتك

استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين - أخبار كلمتك

استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين - أخبار كلمتك

"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تشكيل غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تشكيل غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

تشكيل غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:35 مساءً - أعلن الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن تشكيل زعيم الفلاحين لمواجهة حرس الحدود المقرر أن تجمع بينهما بعد قليل في استاد المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود 

125c6cac0e.jpg

مباراة غزل المحلة وحرس الحدود 

ويدخل غزل المحلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز وتحقيق نقاط اللقاء الثلاثة بحثا عن مركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، فضلا عن مصالحة جماهير زعيم الفلاحين بعد الخسارة في مواجهته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة. 

أما علي الجانب الأخر، يسعي حرس الحدود إلي تحقيق الفوز للابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب حيث يقع الفريق السكندري في المركز السادس عشر بفارق نقطتين فقط عن مودرن سبورت صاحب المركز الأخير. 

حكام مباراة غزل المحلة وحرس الحدود 

20d540b355.jpg

موعد مباراة غزل المحلة وحرس الحدود والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  غزل المحلة مع نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، على إستاد المحلة في تمام الساعة الرابعة مساء.  

وتنقل مباراة غزل المحلة وحرس الحدود عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

 

ترتيب غزل المحلة وحرس الحدود 

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:26 - الكندوز بـ 420 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأسواق والمنافذ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق