الرياضة - 03:46 - إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والشروط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:46 مساءً - أعلنت وزارة التموين عن شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين، كما أوضحت الفئات المستحقة، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات البحث من قبل المواطنين شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

ويمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين، عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــــا.

- اختيار خدمات التموين.

- الضغط على «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

- كتابة الاسم الأول للأم.

- ادخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- ادخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار «ضم الأبناء».

- الضغط على أيقونة «إضافة».

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

وتتمثل شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025، فيما يلي:

1) لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.

2) يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».

3) يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.

4) يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

5) تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

وأما عن الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025، فتتمثل فيما يلي:

- صورة من بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

- في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

والجدير بالذكر أن، وزارة التموين كانت قد حددت عددًا من الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين، وهم كالتالي:

- المستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

- المستفيدون بمعاش تكافل وكرامة

- المستفيدون بـبطاقة الخدمات المتكاملة.