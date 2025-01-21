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إطلاق البوستر الرسمي للدورة 26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية - أخبار كلمتك

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إطلاق البوستر الرسمي للدورة 26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية - أخبار كلمتك

إطلاق البوستر الرسمي للدورة 26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:40 صباحاً -  أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن البوستر الرسمي للدورة الـ26، التي ترأسها المخرجة هالة جلال، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل بمحافظة الإسماعيلية.

 

بوستر مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية 

البوستر من تصميم حبيبة أحمد سراج، وتصوير المخرج عبد الفتاح كمال.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

 ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان كافة التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة غدًا الأربعاء الموافق 22 يناير، وذلك خلال مؤتمر صحفي يُعقد في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن المهرجان يُنظمه المركز القومي للسينما، ويُعد  أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته في عام 1991.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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