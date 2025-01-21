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عرض 4 أفلام جديدة تناقش قضايا إنسانية ضمن برنامج "سيما 36" - أخبار كلمتك

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عرض 4 أفلام جديدة تناقش قضايا إنسانية ضمن برنامج "سيما 36" - أخبار كلمتك

عرض 4 أفلام جديدة تناقش قضايا إنسانية ضمن برنامج "سيما 36" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:55 صباحاً -  واصل صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية والمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، تنظيم فعاليات البرنامج الأسبوعي "سيما 36"، الذي يقدم عروضًا سينمائية تسلط الضوء على قضايا إنسانية ملهمة.

عروض برنامج سيما 36 

ويُعرض   في السادسة مساء الأربعاء المقبل ٢٢ يناير، بسينما الحضارة بساحة الأوبرا، أربعة أفلام قصيرة تعالج موضوعات إنسانية متنوعة مثل الشغف، الفقدان، الصراعات النفسية، والبحث عن الذات، مقدمة برؤى سينمائية مبتكرة لمخرجين واعدين، كالتالي:

 "بلانك" – إخراج: سيف يحيى، يحكي الفيلم قصة مالك، الرسام المكافح الذي يفقد شغفه بسبب ضغوط المجتمع من خلال إعادة التواصل مع طفله الداخلي، يعيد اكتشاف شغفه ويستعيد حبه للفن.

 

 

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"بحر" إخراج: بلال أبو سمرة، يروي الفيلم رحلة أب فقد زوجته ويعيش ألم الفقد بإيمانه يحاول إيجاد طريقة للتواصل مع روحها مجددًا، في تجربة سينمائية تعيد تصوير الموت كبداية جديدة بين عالمين متداخلين.

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"ليلة طويلة" إخراج: أحمد عادل، يركز الفيلم على معاناة شاب يدعى أحمد، يجد صعوبة في النوم بسبب الضوضاء المحيطة به، يستعرض العمل تأثير هذه البيئة على حالته النفسية، مسلطًا الضوء على التوترات اليومية التي يعاني منها الكثيرون.

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"الفراشات" إخراج: سلمى عناني، يحكي الفيلم قصة حسن، شاب متوحد يعيش في عزلة وآلام نفسية، عندما تظهر له فراشة سماوية، تأخذه في رحلة روحية تغير حياته وتعيد له اكتشاف ذاته.
يعقب العرض جلسة نقاشية يديرها الأستاذ الدكتور معتز الشحري، رئيس قسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما، حيث يناقش القضايا الفنية والإنسانية التي تتناولها الأفلام، إلى جانب تسليط الضوء على الجوانب الإبداعية للمخرجين الشباب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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